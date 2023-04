Brindisi, incidente allo svincolo per Tuturano: miracolata una donna

Si è rischiato veramente grosso nella serata di ieri 3 aprile sulla circonvallazione di Brindisi, nei pressi del rione Bozzano, dove un’autovettura, una Renault Clio nuovo modello, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha impattato violentemente contro il guardrail della sopraelevata riportando numerosi danni. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Brindisi, molto probabilmente le cause del sinistro sono da ricercarsi nell’asfalto reso viscido dalla pioggia, che per tutta la giornata e l’intera serata di ieri ha sferzato tutta la provincia di Brindisi.

Una serie di acquazzoni infatti ha colpito dalla serata sia il capoluogo di provincia pugliese che l’immediato hinterland, rendendo a tratti difficile e pericolosa la guida sulle strade. Alla guida della Clio c’era una donna. L’auto si è scontrata contro il guardrail all’altezza dell’incrocio che conduce sulla provinciale per Tuturano e al palazzetto dello sport “Elio Pentassuglia”. Per cause ancora in corso di accertamento, per l’appunto, la vettura, invece di svoltare è andata dritta contro la barriera.

Conducente illesa

Nonostante l’impatto sia stato importante, la donna alla guida della Renault Clio è uscita praticamente illesa dalla vettura. Spavento per gli altri automobilisti di passaggio che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, che hanno quindi proceduto con i rilievi del caso.

La donna comunque non ha avuto bisogno di assistenza medica. Il traffico, gestito dalla stessa Locale, non ha subito grossi rallentamenti. Per la signora si è trattato di un grosso spavento e nulla di più. Il sinistro non ha visto coinvolti altri veicoli, per questo non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente, che così facendo avrebbe potuto avere conseguenze forse ancora più gravi.

Come detto le cause del sinistro sono probabilmente da ricercare nell’asfalto bagnato. Sarebbe stata la stessa donna, inoltre, aiutata dagli altri automobilisti, a chiamare la Polizia Locale. Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto nella serata del 3 aprile sulla circonvallazione di Brindisi.