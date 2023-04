Brindisi, a Tuturano è stato inaugurato uno dei musei più piccoli al mondo

Nel pomeriggio del 29 Aprile a Tuturano, frazione del comune di Brindisi, è stato inaugurato il museo Madonna del Giardino. Si tratta di un traguardo storico per la piccola comunità pugliese, che arriva dopo tre anni di progettazione e studio. Il museo è stato realizzato in una stanza nelle immediate adiacenze dell’antica chiesetta dedicata appunto alla Vergine del Giardino, stanza che è di proprietà della Confraternita Madonna del Giardino avente sempre sede in Tuturano.

Grazie alla collaborazione dei parrocchiani e degli abitanti della cittadina, che hanno effettuato tantissime donazioni, in un piccolissimo spazio è stato possibile allestire un museo che contiene secoli di storia e di devozione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso il parroco della chiesa Santissima Addolorata di Tuturano, don Antonio Merico, l’arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, Sua Ecellenza Giovanni Intini, il signor Vincenzo Sanapo e la presidente dell’associazione Comitato Fr/Azione Tuturano, Valentina Lillo.

Uno dei musei più piccoli al mondo

La cerimonia è cominciata all’interno della chiesetta Madonna del Giardino, dove è stato accolto il vescovo e dove Vincenzo Sanapo ha illustrato alcuni interessanti tratti di storia dello storico edificio. Sanapo è stato colui che ha accolto l’invito del parroco don Antonio Merico a realizzare il museo, invitando in prima persona la comunità a partecipare alla realizzazione dell’opera attraverso donazioni.

Un desiderio, quello di realizzare qualcosa sulla storia di Tuturano, che il sacerdote ha avuto sin dal suo insediamento a Tuturano ormai diversi anni addietro, e che oggi è diventato realtà. L’arcivescovo Intini ha particolarmente apprezzato l’entusiamo con cui la comunità tuturanese ha inaugurato questo piccolo gioiello di arte, storia e cultura. E lo sorprese non sono finite.

Lo spazio che ospita il museo, come può vedere anche il visitatore che si reca all’interno della struttura, è molto piccolo. Per questo il museo Madonna del Giardino di Tuturano può già annoverarsi tra i musei più piccoli del mondo. Piccolo, ma contenente in pochissimi metri quadri secoli appunto di storia locale e di fede religiosa. Una chicca che gli abitanti di Tuturano adesso sono chiamati a custodire e valorizzare al meglio.