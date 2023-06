Brescia, l’esame speciale di Manuele: “È andata super bene”

Gli studenti dell’Istituto Antonietti di Iseo hanno terminato la prova di italiano, e tra i primi a uscire sono stati i ragazzi che svolgono gli esami speciali a causa delle loro particolari caratteristiche, talvolta accompagnati dagli insegnanti di sostegno. Sebbene si tratti di prove diverse, non vengono affrontate con meno serietà. Questi studenti le hanno affrontate con impegno e dedizione, proprio come i loro compagni che hanno svolto le tracce proposte dal Ministero, tanto discusse oggi.

Il primo a consegnare la propria prova è stato Manuele Poblete di Rovato, accompagnato dalla professoressa Debora e accolto all’esterno dalla sua emozionatissima mamma. “Ho svolto un’analisi di testo“, ha spiegato Manuele, “e credo che sia andata molto bene. Domani, invece, affronterò la prova di matematica“. Nonostante gli esami diversi, Manuele ha dato il massimo, ottenendo voti eccellenti nei pre-esami: 10 in italiano e 9 e mezzo in matematica.

La mamma di Manuele ha descritto questo periodo come intenso, e lo sarà almeno fino al 6 luglio, giorno degli orali. Sia le sue sorelle che i suoi genitori lo sostengono costantemente, ma ogni tanto gli chiedono di fare una chiamata alle nonne e alle zie per raccontare loro un po’ di tutto.

Anche Christian Moraschi di Capriolo, che affronta le prove speciali come Manuele, mostra la stessa forza e determinazione. “Sono sicuro di aver dato il massimo“, racconta il ragazzo. “Mi piace l’italiano, tanto che di recente ho provato a fare teatro. Ho svolto la mia prova nel miglior modo possibile. Oggi mi aspetto di fare un progetto di una struttura con Autocad. Forse progetterò una struttura con stanze e arredamento. Mi piace molto farlo“.

Dopo Manuele e Christian, è iniziata la fila degli studenti che hanno svolto le prove tradizionali intorno alle 12:30. Tutti quelli intervistati hanno scelto la traccia C2, che trattava dell’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp e si basava su un articolo di Marco Belpoliti. “Ho scelto il C2“, spiega Mattia Staiano di Iseo, “parla di noi che ci scambiamo messaggi tramite i social, ma a volte internet non ce lo permette. Internet è una grande novità, una caratteristica del futuro che ci consente di superare grandi distanze“.

Martina Ferrati di Cortefranca la pensa allo stesso modo. “Ho scelto la traccia C2 sui social“, sottolinea. “Non era affatto difficile. Ho parlato dei pro e dei contro. Nemmeno ho letto le altre tracce“.

Per tutti gli studenti, parlare di WhatsApp è stata l’esperienza più semplice durante la prova di italiano. Martina Dotti ha sottolineato alcuni momenti della sua esperienza con internet, tra cui il regalo del telefono e la sua successiva privazione. D’altro canto, Mansuri aveva inizialmente intenzione di scrivere una lettera al ministro, ma alla fine ha deciso di non rischiare perché non si sentiva in grado di argomentare perfettamente. Domani i ragazzi affronteranno le prove di indirizzo, seguite dagli esami orali.