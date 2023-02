Ascolta questo articolo

Ci sono storie da brivido, storie di cronaca nera efferata di cui non si è parlato abbastanza, non quanto si dovrebbe per evitare che tutto questo accada ancora.

Parliamo di femminicidi, parliamo di donne strappate all’affetto dei loro cari da una furia omicida implacabile. Una strage che non accenna a diminuire e su cui, a mio avviso, occorrerebbero più interventi legislativi. Quella che sto per raccontarvi è la storia di Elena Casanova, su cui, pochi giorni fa, è stato messo un punto fermo.

L’accaduto

Elena Casanova, 49enne, madre di una ragazzina, è stata uccisa con 16 martellate al cranio il 20 ottobre 2021. A renderla irriconoscibile, quando è stata rinvenuta cadavere, il 60enne Ezio Galesi, operaio 60enne con cui la vittima aveva avuto una relazione interrotta. Una rottura che l’uomo non avrebbe mai accettato, arrivando a pedinarla, tagliarle la strada con l’auto, trascinarla di peso sull’asfalto, dopo averle sfondato il finestrino fino a quel maledetto giorno in cui ha deciso di ucciderla barbaramente, massacrandola, a poche centinaia di metri dall’abitazione della vittima, a Castegnato, in provincia di Brescia, con 16 martellate al cranio. Il presidente della Corte d’Assise, Roberto Spanò, l’11 febbraio, ha letto la sentenza di condanna di Galesi all’ergastolo. Nelle motivazioni è scritto: “Non possono che evidenziarsi l’atrocità e la disumanità mostrata dall’imputato, che ha infierito sulla vittima fino a massacrarla, infliggendole gratuitamente sofferenze aggiuntive rispetto a quelle idonee a procurarne il decesso secondo i principi della normalità causale“:

Una relazione, quella tra Elena e il suo assassino, che dopo il lockdown è peggiorata, sino ad interrompersi. Galesi, dopo essere stato arrestato, ha dichiarato :”Mi dispiace, tornassi indietro non lo rifarei. Ho rovinato la vita a me e alla mia famiglia”, aggiungendo: “Piuttosto avrei dovuto prendere un mitra e uccidere altre persone, quelle che mi seguivano e mi telefonavano” .Un’amica della vittima, invece, all’epoca dei fatti, ha dichiarato: ” Elena mi aveva pure detto che prima o poi Ezio l’avrebbe uccisa“. Ma cosa è successo esattamente il 20 ottobre 2021? Galesi ha aspettato la sua ex nel parcheggio sotto casa sua, a Castegnato, in provincia di Brescia, e, non appena l’ha vista arrivare, l’ha uccisa a martellate.

Interpellato un esperto, è emerso che l’imputato ha agito con una modalità over killing, ossia con una condotta esageratamente distruttiva rispetto a quella necessaria e sufficiente per sopprimere la vittima. Sapeva che doveva insistere in determinati punti, continuando a infierire proprio in quelli, fino a farla morire. La Corte d’Assise aveva incaricato uno pischiatra di effettuare un’analisi di Galesi, dalla quale sono emersi vissuti “persecutori su base interpretativa centrati sulla vittima e il nuovo compagno, ma non di intensità delirante“. Vengono in mente le parole che il 60enne pronunciò, ricostruendo il brutale omicidio da lui commesso: “Da tempo mi faceva seguire, mi arrivavano telefonate strane e quindi ero molto stressato. Poi quel giorno ci siamo incontrati all’Obi, rideva di me: non ci ho più visto, sono andato a casa, ho preso un martello e sono andato da lei”. In realtà , è stata la non rassegnazione alla fine della storia con Elena a portarlo ad ucciderla, seppur senza pianificare il delitto.