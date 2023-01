Botti di Capodanno: 180 feriti di cui 11 gravi, a Taranto bimbo di 10 anni perde la mano

Ascolta questo articolo

Come ogni anno, all’indomani dell’ultimo giorno del 2022 l’Italia conta i feriti a causa dei botti e spari d’arma da fuoco di Capodanno. Fortunatamente il bilancio di quest’anno non conta alcun morto, ma si parla di ben 180 feriti, tra i quali 11 che versano in gravi condizioni. Cifre in aumento rispetto allo scorso anno, che aveva visto zero vittime e 124 feriti, con un netto incremento nei minorenni coinvolti, da 20 a 50.

A Taranto un bambino di 10 anni ha perso la mano destra, dilaniata a causa dell’esplosione di un petardo. Subito operato al suo arrivo in ospedale nel reparto di Ortopedia, per l’arto coinvolto nell’incidente non c’è stato niente da fare, ed i medici sono stati costretti ad amputarlo all’altezza del polso.

A Caserta un 22enne ha perso due dita della mano destra e subito una lesione all’occhio destro, mentre rischia di perdere la mano una 30enne di Vercelli, che ha già subito l’amputazione di un dito a causa dall’esplosione di un petardo. In Toscana un 14enne di origine albanese è stato colpito all’occhio, e si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale pediatrico Meyer. Si tratta di una delle quattro persone ricoverate nella provincia di Firenze.

A Napoli si contano 16 feriti, dei quali cinque minorenni. A causa dello scoppio di petardi, un bambino di 10 anni è ricoverato per un trauma allo zigomo, un’altro di 8 ha subito un trauma all’occhio sinistro, mentre un sedicenne è stato raggiunto al volto da un proiettile vagante mentre si trovava sul balcone della casa di un parente.

Ancora vittima di uno sparo, ma stavolta a Reggio Calabria, un 40enne che è stato gravemente ferito da una pallottola che lo ha colpito all’addome. Mentre la polizia è alla ricerca della persona che ha sparato, a Milano è stato arrestato il 43enne che ha aperto il fuoco, ferendo volontariamente al braccio un 25enne di origine marocchina. Un 80enne di Ruffano, in provincia di Lecce, è stato ricoverato in codice rosso e si trova in prognosi riservata dopo aver avuto una emorragia causata dallo scoppio di un petardo vicino alla sua testa.