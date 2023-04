Botte da orbi nel parcheggio del supermercato, picchiato anche un carabiniere

Paura nella mattinata del 27 Aprile a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove due extracomunitati sono venuti pesantemente alle mani all’esterno del supermercato Conad di via Palma. Secondo quanto si è appreso dalla stampa locale, in particolare da Nuovo Quotidiano di Puglia, tutto è avvenuto nell’area adibita a parcheggio dello stesso supermercato. La lite pare sia scaturita per futili motivi. Una violenza assurda, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione.

I militari, giunti sul posto, hanno cercato di capire la situazione e sedare gli animi. Per tutta risposta, uno dei contendenti, pare abbia inveito anche contro un militare dell’Arma, in quanto pare non volesse smettere di picchiare l’altra persona. La situazione ha rischiato seriamente di degenerare, poco dopo il soggetto che ha inveito contro i militari è stato bloccato e portato in caserma per essere interrogato. Paura tra i clienti che si trovavano all’esterno del supermercato.

Indagini in corso

Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato i due a litigare: come detto potrebbe trattarsi di motivi futili, ma saranno comunque le indagini dei carabinieri a stabilire con esattezza che cosa sia successo a San Pietro Vernotico nella mattinata del 27 Aprile. La notizia si è diffusa in breve tempo nella cittadina brindisina.

Molto probabilmente l’extracomunitario che ha alzato le mani nei confronti del militare potrebbe essere denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente la rissa non ha avuto ulteriori strasichi, e in poco tempo la situazione è tornata alla normalità, ma tantissima è stata la tensione.

Molto probabilmente nelle prossime ore potranno conoscersi eventuali e ulteriori dettagli sull’accaduto. Sul posto, per curare e verificare le condizioni dei malcapitati, sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Sul caso comunque continuano le indagini da parte dei carabinieri di San Pietro Vernotico, dell’accaduto è stata informata anche l’Autorità Giudiziaria competente per territorio.