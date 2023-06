Borgomanero, sfondano la porta del pronto soccorso. Intervengono i carabinieri

Nella giornata del 2 giugno, il Pronto soccorso del Santissima Trinità di Viale Zoppis è stato teatro di un episodio molto preoccupante. Tre persone, due uomini e una donna giovani, si sono presentati all’ospedale con uno di loro ferito. Tuttavia, anziché aspettare le indicazioni del personale per il triage e l’accesso alla struttura, sono entrati senza alcuna autorizzazione, sfondando il vetro della porta di ingresso.

Una volta all’interno del pronto soccorso, hanno iniziato a minacciare pesantemente il personale sanitario e medico presente.Solo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri e della guardia giurata presente al pronto soccorso, la situazione è stata ripristinata. Il responsabile del dipartimento Stefano Cusinato ha spiegato che l’episodio ha creato molta tensione e panico tra gli altri utenti presenti nel momento dei fatti.

La porta di vetro, distrutta dai tre aggressori, ha causato loro anche delle ferite, che hanno dovuto essere curate. Il direttore della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza Claudio Didino, ha esortato a stigmatizzare con forza questo tipo di atti, che oltre a creare una pericolosa interruzione del servizio pubblico, mettono in allarme anche il personale sanitario alle prese con il Triage. Inoltre, il clima di tensione generato da questo tipo di episodi, non favorisce in alcun modo l’attività e il benessere del personale e degli altri utenti dell’ospedale.

È importante sottolineare che gli infermieri che si occupano del Triage fanno un lavoro molto complesso e delicato, e la loro sicurezza e serenità è fondamentale per il corretto svolgimento del loro lavoro. Infine, Didino ha espresso la sua gratitudine alle forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento e per aver permesso di far ristabilire la sicurezza nell’ospedale.

L’episodio ha suscitato l’indignazione e la preoccupazione di tutti i residenti della zona, che hanno espresso la loro solidarietà al personale sanitario impiegato nel pronto soccorso della città. È inconcepibile l’idea che qualcuno possa comportarsi in maniera tanto violenta e distruttiva nei confronti di una struttura che è a disposizione dei cittadini proprio per garantire loro assistenza medica in caso di necessità. Questo episodio dimostra l’importanza di un rafforzamento delle misure di sicurezza presso le strutture sanitarie, per garantire un ambiente di lavoro sereno e sicuro per gli operatori del settore e una maggiore tranquillità per i pazienti e le loro famiglie.