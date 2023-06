Alcuni bambini, a causa della patologia, devono lottare per rimanere aggrappati alla vita. Manuele è un bambino di 7 anni affetto da una condizione molto grave, per cui gli restano davvero poche possibilità di sopravvivenza. Gli amici, per realizzare il suo ultimo sogno, hanno deciso di lanciare un appello invitando tutti a presentarsi davanti all’ospedale del regina Margherita.

Tutti, compreso bambini e adulti, che vogliono mascherarsi da supereroi o anche semplicemente essergli vicino, possono recarsi nella giornata di venerdì 2 giugno alle ore 10 in Piazza Polonia nel piazzale davanti al nosocomio torinese dove è ricoverato il piccolo Manuele per fargli una sorpresa. Proprio qui ci sono i supereroi che questo bimbo ama molto.

Manuele, il cui nome è di fantasia, è affetto da pareccchio tempo da una patologia ai polmoni e i suoi amici hanno deciso di organizzare questa giornata speciale invitando chiunque voglia andare a travestirsi da supereroi come Iron Man, Batman, ecc. Hanno contattato anche una ditta, la Vertical che si occupa di realizzare iniziative del genere decidendo di adoperarsi gratuitamente.

Sotto le finestre dell’ospedale arriveranno i supereroi con dei regali, non solo dedicati a Manuele, ma anche a tutti gli altri bambini ricoverati nel suo stesso reparto. Non è stato facile organizzare il tutto, ma secondo quanto racconta Maria, amica e organizzatrice: “Però la direzione sanitaria, dopo aver consultato tutti i medici, alla fine ci ha dato l’autorizzazione. Non era semplice. Sposteranno Manuele dal reparto dove è adesso e dove viene trattato con le flebo, per consentirgli di affacciarsi alla finestra e seguire le acrobazie dei personaggi”.

Ovviamente sarebbe meglio se i bambini fossero mascherati, ma in caso contrario non importa, perché il tutto deve essere una grande festa per questo bambino. La diagnosi è arrivata circa un anno fa con sintomi che sembravano legati al Covid, con il bambino che aveva difficoltà a respirare e febbre alta. In seguito ad esami approfonditi, si è scoperta la patologia. Non si sa se il bambino ci sarà l’anno prossimo e questa festa è l’occasione per renderlo felice.