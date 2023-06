La disgrazia vicenda avvenuta a Casamassella, un paesino in provincia di Lecce, ha sconvolto l’intera comunità locale e non solo. Il decesso di un bambino così piccolo è sempre un evento disperato, soprattutto per i genitori che si trovano ad affrontare la perdita del proprio figlio prima ancora che quest’ultimo abbia la possibilità di vivere appieno la propria vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo Angelo è stato trovato senza vita nella sua culla dai suoi genitori che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare le verifiche di prassi sul deceso del bambino.

Nonostante le prime ipotesi portassero a pensare ad un possibile sinistro o alla presenza di segni di violenza sul corpicino del piccolo Angelo, il medico intervenuto per constatare il decesso ha dichiarato che le cause del decesso sono state di tipo naturale. Non sono stati riscontrati segni particolari che facessero pensare ad altro, a parte il fatto che nei giorni precedenti il bambino aveva manifestato una forte febbre per cui era stato visitato dal pediatra.Purtroppo questo tipo di disgrazia non è isolato.

Troppo spesso i neonati e i bambini piccoli vengono colpiti da malattie che possono portare al decesso in modo improvviso e inaspettato. Proprio per questo è importante prestare sempre la massima cura e attenzione a questi piccoli esseri umani, controllando gli eventuali segnali di malessere e sottoponendoli a visite mediche regolari. Solo così si può cercare di prevenire queste perdite e garantire ai bambini di crescere e svilupparsi in modo sano e sereno.

Gli operatori sanitari che si sono occupati del caso hanno dichiarato che il decesso del bambino sarebbe avvenuta per cause naturali. È un momento difficile per la famiglia del piccolo Angelo e per la comunità di Casamassella.