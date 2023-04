Bimbo di 1 anno muore soffocato nel letto: madre accusata di omicidio volontario

Alcuni casi di infanticidio lasciano davvero senza parole per le circostanze con cui sono avvenuti. Un caso del genere arriva da Ferrara, dove a distanza di quasi due anni dai fatti accaduti, una madre è accusata di omicidio volontario del figlio di 1 anno riverso nel suo letto per soffocamento. Le indagini condotte hanno accertato la colpa della madre che ora dovrà pagare per quanto commesso.

I fatti sono avvenuti a Ferrara dove la Procura, dopo una attenta analisi degli atti in possesso, ha deciso di chiudere le indagini, secondo le informazioni fornite anche dalla stampa locale. La donna di 30 anni vive una condizione molto fragile di origine psicologica che ha portato quindi alla morte del piccolo. Inoltre, sembra abbia anche un passato alquanto difficile alle spalle per cui è ora ospite di una struttura protetta.

Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini, i legali della donna, si riservano qualsiasi commento al momento dei fatti e sono in attesa di verificare tutta la documentazione che è stata fornita loro dal Pm Lisa Busato. I fatti qui presenti risalgono a quasi due anni fa, esattamente al 17 giugno 2021, quando il bambino è stato trovato morto nella sua casa.

La madre avrebbe raccontato di essere la responsabile della sua morte, per poi ritrattare tutto quanto alle forze dell’ordine. Insieme a lei, vi erano anche altri due figli minori, mentre il compagno e padre del bimbo di 1 anno, è sopraggiunto soltanto in un secondo momento dal momento che i due non vanno d’accordo e lui non vive più in casa.

Tra gli atti al vaglio, vi è anche la documentazione fornita dal medico legale che attesta la morte del bambino per soffocamento. Inoltre, tra gli atti si attesta che non vi sono segni di violenza per cui, secondo i Carabinieri di Ferrara e i Ris di Parma, si tratta di un atto volontario compiuto dalla donna.