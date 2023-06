Bimba scomparsa a Firenze, il padre tenta di togliersi la vita in cella, la madre ingerisce candeggina

Continuano senza sosta le ricerche della piccola Kataleya Alvarez, la bambina di cinque anni di origine peruviana scomparsa misteriosamente a Firenze sabato 10 giugno. Mentre la Procura del capoluogo toscano ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona, il padre della bimba ha tentato un gesto estremo quando ha appreso la notizia.

L’uomo si trova infatti all’interno di Sollicciano per reati contro il patrimonio, ed ha appreso la notizia della scomparsa della piccola figlia solo domenica 11 giugno. Dopo aver scoperto che Kata non si trova, secondo fonti vicine all’indagini l’uomo ha ingerito del detersivo, ed è stato trasportato al pronto soccorso di Torregalli, presso il quale è rimasto in osservazione fino alla mattina di lunedì 12 giugno, per poi essere riaccompagnato in cella.

Nella serata di lunedì sera intorno alle ore 19 anche la madre Katherine Alvarez ha ingerito candeggina. Soccorsa da amici e familiari, è stata ricoverata all’ospedale di Careggi, dove si trova tutt’ora in cura. Il quantitativo ingerito non la rende in pericolo di vita, fanno sapere fonti ospedaliere. Nel pomeriggio aveva sfilato insieme ad una trentina di persone, tra i quali alcuni occupanti dell’ex albergo dove la famiglia risiede, da piazza Puccini fino al tribunale dei minori di Firenze, portando uno striscione che leggeva “Aiutateci a trovare Kataleya“.

Nel frattempo il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze ha spiegato che quella del sequestro di persona “è l’ipotesi che comincia a diventare più probabile“. Ha inoltre aggiunto: “Tutto è possibile: se è un sequestro, non necessariamente è riferibile al litigio di cui parlava la madre“.

Per il momento non ci sono state richieste di riscatto, e non ci sono elementi che possano aiutare gli inquirenti nella ricerca della bambina scomparsa, le cui uniche tracce sono in un video che la vede uscire e poi rientrare nell’edificio dove abitava. L’ex hotel, occupato da tempo da diverse famiglie straniere, è stato setacciato nei giorni scorsi dai militari senza però fornire elementi utili per il ritrovamento della bambina.