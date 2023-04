Bimba di 9 anni, affetta dal Morbo Blu, è stata operata: intervento riuscito anche grazie alla solidarietà

Ci sono bambini che rischiano di condurre una vita difficile, a causa di una patologia da cui sono affetti e che vivono in zone del mondo dove non sempre l’assistenza e l’ospedalizzazione è possibile. La storia che stiamo per raccontare ha come protagonista una bambina di 9 anni di nome Mia che, grazie all’associazione Piccoli Grandi Cuori e alla professionalità dell’equipe medica della Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva delll’Ircss, è riuscita ad avere una operazione per cui potrà tornare alla sua vita come tanti altri bambini.

Mia è una bambina di 9 anni, affetta da una patologia conosciuta come Morbo Blu. Si tratta, infatti di una patologia che colpisce il cuore, per cui anche fare qualsiasi passo, risulta difficile al punto che porta a stancarsi quasi subito. Una bambina di origine haitiana che è la terzogenita di una famiglia composta da vari fratelli. Mia vive in una casa residenziale per minori gestita dalle suore di Port au Prince.

Proprio questa associazione, anche grazie alla solidarietà di molti che hanno portato a raccogliere circa 35 mila Euro, ha potuto permetterle di affrontare questa operazione a Bologna. Una campagna fondi che ha coperto ogni tipo di spesa di cui necessitava: dal viaggio aereo sino al sostegno socio economico, compreso i farmaci, ma anche il vitto e l’alloggio.

Un intervento che è andato a buon fine e che è stato portato a termine dall’équipe del Professore Gaetano Gargiulo. In seguito a un periodo di ricovero, a seguito dell’operazione, la bimba sarà dimessa e condurre così una vita come tutti i suoi amici. Per il momento, sarà ospite della casa del Polo dei Cuori in compagnia della suora che l’ha accompagnata in questo viaggio.

In questa casa, i volontari saranno in grado di occuparsi di lei garantendole ogni tipo di servizio. Secondo il medico, l’operazione è perfettamente riuscita senza problemi con la bambina che “potrà avere una ottima qualità di vita al pari di tutti gli altri bambini”. Paola Montanari, presidente di Piccoli grandi Cuori, è soddisfatta dei risultati ottenuti e ringrazia anche tutti coloro che si sono prodigati: a partire dallo staff medico arrivando alla solidarietà delle persone sino alla suora Rosalie che ha lottato anche contro la burocrazia affinché tutto potesse svolgersi nel modo migliore possibile.