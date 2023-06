Bimba di 21 mesi muore improvvisamente per arresto cardiaco: inchiesta per omicidio colposo

Il decesso improvvisa di un bambino è un evento tristissimo per qualsiasi famiglia e i genitori della bimba di 21 mesi deceduta a Genova hanno deciso di chiedere una completa indagine per scoprire cosa sia successo. La procura di Genova ha deciso di aprire un’inchiesta per decesso colposo e ha ordinato un’autopsia per stabilire la causa del decesso.

Questo esame post-mortem sarà essenziale per comprendere i fatti e accertare se ci sono responsabilità da parte del personale medico. La bimba era stata portata in ospedale d’urgenza perché in condizioni critiche, ma purtroppo i tentativi di rianimarla sono stati vani e i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso poco dopo. La famiglia è sconvolta e chiede giustizia per la loro piccola.

Gli esami ora serviranno a capire la causa del decesso della bambina. È importante che si faccia luce su questo disperato evento per garantire che non si ripeta in futuro.

Il personale medico dell’ospedale Gaslini ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della bimba e la direzione dell’ospedale sta collaborando pienamente con la procura per scoprire la verità su quanto accaduto. La comunità di Genova è vicina alla famiglia e spera che l’indagine porterà alla luce le cause del decesso della piccola.

Naturalmente, nella situazione attuale, le indagini sono state subito avviate per fare luce sulle cause del decesso della bambina. Pertanto, i pubblici ministeri hanno disposto l’autopsia e il sequestro di tutte le cartelle cliniche al fine di accertare se ci siano state delle eventuali negligenze o errori da parte del personale medico che hanno contribuito al decesso dell’infante.

Non si può che esprimere la propria vicinanza alla famiglia della piccola, in un momento così difficile. La perdita di una vita umana, soprattutto di una così giovane, rappresenta sempre un vuoto incolmabile per chi resta. Ci auguriamo che l’autopsia ed eventuali altre investigazioni possano far emergere la verità dei fatti, al fine di rendere giustizia alla piccola e alla sua famiglia.