Biglietto omofobo sulla porta di casa di un giovane barese: “Vatti a curare…”

“Vatti a curare, ricchione”, queste parole crude e offensive sono state scritte su un biglietto trovato da Michele, un giovane di 30 anni, sulla sua porta di casa.

L’omofobia ha fatto irruzione nella sua vita e non riesce ancora a capacitarsi di come, nel 2023, ci siano ancora persone che giudicano e negano la libertà personale di vivere la propria sessualità. La vicenda è successa a Bitonto, in provincia di Bari.

“Ero di ritorno a casa quando l’ho trovato”, ha raccontato Michele con voce trattenuta dall’emozione. “Sono rimasto di ghiaccio. Non riuscivo neanche a muovermi”. Queste parole offensive scritte da ignoti l’hanno profonamente ferito, ma Michele è determinato a prendere provvedimenti per contrastare questa forma di discriminazione.

La sua voce si leva per difendere non solo se stesso, ma anche tutte le persone che non possono vivere la propria sessualità come desiderano, limitate da una società che ancora le considera diverse. “Non è più possibile”, afferma Michele con fermezza, “cultura e informazione significano libertà per tutti”.

L’appoggio e la solidarietà nei confronti di Michele sono stati numerosi sui social network, dimostrando che la discriminazione non trova spazio in una comunità unita e rispettosa delle diversità. Le reazioni all’ennesimo episodio di omofobia non si sono fatte attendere. L’associazione ArciGay Bari ha espresso il proprio pensiero, sottolineando come le politiche portate avanti dal Governo, apertamente ostili nei confronti delle persone LGBT, costituiscano una minaccia per la sicurezza e neghino il diritto di vivere una vita serena.

Queste politiche, inoltre, alimentano l’odio. Anche il sindaco Francesco Paolo Ricci ha condannato fermamente questo vile atto. “Un gesto assurdo e inammissibile”, ha dichiarato. “Nel 2023 è davvero inconcepibile che una persona possa essere insultata relativamente ai propri orientamenti sessuali”. Eleonora Magnifico, attivista Queer, ha sottolineato l’importanza di non arrendersi e di combattere l’ignoranza per affermare i propri diritti e vivere una vita serena e felice in nome dell’amore. “Sembra assurdo che nel 2023 ci si debba ancora confrontare con tutto questo”, ha dichiarato con determinazione.