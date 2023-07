Bidella multata per il doppio lavoro: "L’ho fatto per sfamare i miei figli"

È difficile non rimanere colpiti dalla storia di Francesca Galati, una donna coraggiosa di 51 anni di Lonigo, nel Vicentino, che per far fronte alle spese quotidiane e garantire il sostentamento ai suoi figli è stata costretta a lavorare sia come bidella al mattino che come barista alla sera. Un vero e proprio doppio lavoro, affrontato come una supereroina.

Francesca, con un contratto a chiamata presso la scuola, ha dovuto prendere questa decisione difficile a causa delle difficoltà economiche che ha dovuto affrontare. Nonostante paghi regolarmente le tasse su entrambe le occupazioni, ha ricevuto una multa di 2.170 euro dal ministero dell’istruzione. Il motivo? Non ha ottenuto il permesso dalla preside per svolgere il secondo lavoro.

Questa multa ha scatenato una reazione di solidarietà senza precedenti da parte della comunità locale e dei social media. La storia di Francesca è diventata virale su Facebook, generando una vera e propria ondata di sostegno e compassione per la sua situazione difficile. Grazie alla solidarietà dei suoi amici, vicini di casa, colleghi e perfetti sconosciuti, è stata avviata una raccolta fondi per aiutare Francesca a coprire l’importo della multa. La generosità delle persone è stata travolgente: in pochi giorni, sono stati raccolti più di 5.000 euro.

Ma non è solo il denaro a dimostrare l’enorme supporto ricevuto. Le persone hanno espresso il loro sostegno attraverso commenti commoventi, condivisioni e messaggi di incoraggiamento sulla pagina Facebook di Francesca. Molte persone hanno sottolineato il suo coraggio nel lottare per il benessere dei suoi figli, affrontando due lavori faticosi.

La storia di Francesca Galati mette in luce una realtà spesso nascosta: quella di molte famiglie italiane che devono fare i conti con difficoltà economiche e che si trovano costrette a lavorare duramente per garantire un futuro migliore ai propri figli. La sua vicenda ha fatto riflettere sulle difficoltà che molte persone affrontano quotidianamente e ha evidenziato l’importanza di una maggiore sensibilizzazione e sostegno per coloro che si trovano in situazioni simili.