Bergamo, lo sfogo di una cassiera: "Per noi niente vaccino, eppure non ci siamo mai fermate"

Elena, una lettrice di Fanpage, che lavora come cassiera in un supermercato di Bergamo, ha voluto sottolineare come, nonostante lei e i suoi colleghi, non si siano fermati un attimo durante la pandemia, neppure durante il lockdown, non siano mai stati ringraziati e protetti.

Elena proprio non ci sta a che la sua professione non sia inserita tra le categorie a rischio, mentre altri, che non svolgono professioni a contatto con il pubblico, hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid.

Le parole di Elena

Elena si lascia andare, come un fiume in piena, scrivendo di non sentirsi protetta nello svolgimento del suo lavoro. Prima, scrive, i clienti si lamentavano perchè le mascherine da lei indossate facevano impressione, poi è stata la volta del plexiglas, quasi inesistente, di meno di un metro, messo a fine maggio.

Nel frattempo tante sue colleghe si sono ammalate, sono finite in terapia intensiva, sono morte.Tutto questo, scrive, è avvenuto senza che mai nessuno avesse detto un grazie per aver messo sempre a rischio la loro vita e quella dei loro familiari. “Noi non siamo medici e nemmeno infermiere ma svolgiamo un lavoro di servizio essenziale”.

La donna parla di gente palesemente ammalata che arriva in cassa, parla di altri che dicono di dover andare a fare il tampone, a giorni, perchè sono stati in contatto con una persona positiva. Elena, insomma, reclama, sconfortata, il suo diritto a ricevere il vaccino, sottolineando che le cassiere non sono stupide e che molte di loro sono laureate ma, per esigenze familiari, si sono dovute adattare a svolgere questo lavoro.

Ancora oggi, aggiunge, le cassiere devono discutere con clienti che usano la mascherina come scaldacollo o con quelli che si abbassano la mascherina per leccarsi le dita con cui prendere i soldi dal portafogli. Insomma, di fronte a questi comportamenti, completamente inosservanti della normativa anti-contagio, stare zitti è impossibile. Elena ha avuto il coraggio di mettere per iscritto la realtà dei fatti, nonostante la sua profonda rassegnazione.