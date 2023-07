Beccato con gli auricolari durante l’esame per la patente, li ingoia

Incredibili episodi di tentativi di imbroglio sono stati scoperti recentemente durante gli esami per il conseguimento della patente di guida in Italia. Le autorità hanno riportato due casi distinti, che evidenziano l’estrema creatività e determinazione di alcuni individui nel cercare di superare l’esame in modo fraudolento.

L’episodio più recente si è verificato il 28 giugno a Vercelli, dove un uomo di 44 anni di origine egiziana è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione. Durante l’esame scritto per la patente, il candidato è stato sorpreso a indossare degli auricolari. Quando si è accorto di essere stato scoperto, ha reagito in modo estremo: ha inghiottito gli auricolari nel tentativo di farli sparire.

I funzionari della motorizzazione civile, che avevano notato il comportamento sospetto del candidato, si sono avvicinati per indagare sulla situazione. L’uomo ha rapidamente rimosso un piccolo oggetto dall’orecchio, cercando di nasconderlo. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno identificato e perquisito il 44enne. Nonostante una ricerca minuziosa, gli auricolari non sono stati trovati né durante l’ispezione dei luoghi né durante la perquisizione personale dell’uomo. L’ipotesi più probabile è che il candidato li abbia inghiottiti in fretta, nel tentativo di sbarazzarsi delle prove.

La situazione insolita si è conclusa con la denuncia del 44enne all’Autorità Giudiziaria, in base a una legge risalente al 1925 che punisce specificamente i comportamenti di questo genere. L’uomo risulta gravemente indiziato di violazione di tale legge.

Curiosamente, solo due giorni prima dell’incidente di Vercelli, un’indagine condotta dalla polizia stradale di Savona ha portato alla scoperta di un’associazione che forniva risposte corrette per l’esame orale della patente di guida. L’associazione, operante presso la Motorizzazione Civile di Savona, aveva sviluppato un sistema fraudolento che coinvolgeva l’uso di auricolari collegati a radioline trasmettenti o cellulari, nascosti in speciali reggiseni indossati sotto gli abiti. Gli aspiranti patentati, in cambio di una somma che variava tra due e tremila euro, ricevevano istruzioni su come ricevere le risposte durante l’esame.