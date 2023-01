Bari, è morto il professor Giorgio Otranto: è stato uno dei massimi studiosi del Cristianesimo

Ascolta questo articolo

Lutto all’Università degli Studi di Bari e in generale in tutto il capoluogo di provincia pugliese. All’età di 82 anni è morto il professor Giorgio Otranto, uno dei massimi studiosi del Cristianesimo delle origini e della Storia della Chiesa in generale. Otranto era di origini calabresi e ha insegnato per tantissimi anni presso la Facoltà di Lettere presso la locale università di Bari. Sotto la sua cattedra si sono formati tanti studiosi che oggi hanno intrapreso le attività di ricerca sempre all’interno della storia del Cristianesimo.

La notizia della scomparsa del professor Giorgio Otranto si è diffusa immediatamente in tutto il capoluogo pugliese, provocando molta tristezza negli alunni che lo hanno conosciuto ma anche tra gli stessi docenti dell’Università di Bari. Tra i tanti studi portati avanti dal professor Otranto si ricordano quelli sul sacerdozio femminile nella chiesa antica. L’accademico nel corso della sua carriera è riuscito infatti a dimostrare, servendosi di fonti epigrafiche e letterarie come alcune nei primi secoli dell’era cristiana fossero state ordinate sacerdoti e come avrebbe svolto tutti i compiti tradizionalmente riservati agli uomini.

Il cordoglio del sindaco De Caro

“Bari piange la scomparsa di uno studioso, un ricercatore, un accademico, un cittadino appassionato e carismatico: questo era Giorgio Otranto che, sia con la sua attività accademica sia dai banchi del Consiglio comunale, ha dato lustro a questa città” – questo il commento del sindaco di Bari, Antonio De Caro.

“Oltre alla ricerca, Giorgio Otranto si è sempre dedicato con straordinario e costante impegno alla formazione e alla didattica, contribuendo a rendere il dipartimento di Studi classici e cristiani dell’ateneo barese una struttura di eccellenza per la crescita e l’affermazione di tantissimi studiosi e ricercatori. Particolarmente attento alla cooperazione e allo sviluppo delle relazioni internazionali, ha promosso l’accordo di gemellaggio tra la Città di Bari e Mar del Plata in Argentina, approvato dal Consiglio comunale all’unanimità il 22 maggio del 2000. Il suo amore per l’Argentina e per la comunità italiana nel Paese sudamericano è stato il motore di tante iniziative di cooperazione internazionale interuniversitari” – così continua il primo cittadino barese.

Come ricorda sempre il sindaco De Caro, Giorgio Otranto era amante anche della figura di San Nicola, patrono della città di Bari. “Alla famiglia il più affettuoso cordoglio mio e dell’intera comunità barese, che gli sarà sempre grata” – così conclude il suo messaggio il sindaco De Caro. Sicuramente il professor Otranto è stata una delle figure di spicco della cultura e della ricerca italiana.