La notizia del decesso di un bambino di soli 9 mesi all’ospedale San Paolo di Bari ha scosso l’opinione pubblica e ha portato alla luce ulteriori dettagli sulla vicenda. Secondo quanto riportato dal nonno del piccolo, all’arrivo in ospedale sembrava che tutto stesse andando bene e che il bambino stesse ricevendo tutte le cure necessarie. Tuttavia, dopo poche ore, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirlo in ambulanza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, a causa di un’insufficienza respiratoria e di febbre alta.

Da qui in poi, la situazione ha rapidamente preso una brutta piega: il nonno del piccolo ha denunciato una serie di problemi logistici che hanno reso difficoltoso il trasferimento dal San Paolo al Giovanni XXIII. In particolare, ha segnalato un ritardo nell’arrivo dell’ambulanza e una mancata comunicazione tra i due reparti del pronto soccorso. Inoltre, gli operatori sanitari non avrebbero informato la famiglia dei problemi che si stavano verificando e il piccolo sarebbe deceduto senza che venisse data loro questa informazione.

Sarà il professore Davide Ferrorelli, dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, a effettuare l’autopsia del corpo del bambino. Intanto, anche la direzione medica del San Paolo ha deciso di avviare un’indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. Questa tragedia fa emergere una volta di più la necessità di garantire un’adeguata formazione e organizzazione degli operatori sanitari, nonché di migliorare le condizioni delle strutture ospedaliere e dei servizi di emergenza. Inoltre, è importante che vengano garantiti strumenti e risorse a supporto delle famiglie in situazioni così difficili, affinché possano essere informate e coinvolte nelle decisioni relative alla salute dei propri cari.

La famiglia del neonato attendeva il trasferimento al Giovanni XXIII ma, purtroppo, è stata costretta a fare i conti con la sua prematura scomparsa. La Procura ha immediatamente aperto un’inchiesta per cercare di fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso del piccolo e garantire giustizia alla sua famiglia.Il pronto intervento della polizia locale sul posto ha permesso di acquisire le prime testimonianze e di avviare le prime indagini. Si sta lavorando senza sosta per ricostruire ogni passaggio, dalle condizioni del bambino alla sua gestione in ospedale, in modo da fornire risposte esaustive alla famiglia e alla comunità.

L’obiettivo è quello di fare chiarezza su ogni punto oscuro e individuare eventuali responsabilità per garantire che un’esperienza così non possa ripetersi in futuro. L’autopsia, prevista per lunedì, sarà fondamentale per capire le cause del decesso e per fornire un quadro il più possibile completo della situazione.