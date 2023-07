Un bambino di soli sei anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 5 luglio a Margherita di Savoia, in provincia di Bari. Il piccolo partecipava ad un campo estivo e si trovava in mare all’altezza del lido “Paradiso dei giovani” quando è morto annegato in pochi centimetri di acqua.

I primi riscontri parlano di un decesso causato da un malore. Il piccolo, secondo quanto spiegato dal direttore del 118 della Asl Bat, Donatello Iacobone, è stato infatti ritrovato in acqua col volto riverso in basso in un punto nel quale il mare è basso. “Il bimbo era riverso con il viso sull’acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare“, ha affermato Iacobone.

“È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, è stato anche intubato“, ha ricostruito. Purtroppo però per il piccolo, di origine romena e residente a Canosa, non c’è stato niente da fare, nonostante l’intervento degli operatori inviati dal 118 e l’arrivo dell’equipaggio dell’elisoccorso in supporto ai colleghi.

“È prematuro dire quali siano state le cause del decesso: aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale, purtroppo il bimbo è stato trovato in arresto cardiaco“, conclude Iacobone. “Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardio polmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia, ma non c’è stato nulla da fare“.

Scosso il titolare del lido “Paradiso dei giovani” Andrea Cristiano, che ha dichiarato: “Siamo senza parole. Il soccorso c’era, le attrezzature c’erano. Il sistema dei soccorsi ha funzionato. Il nostro bagnino Salvatore è stato tra i primi a intervenire e ora è sotto choc. I bambini erano tutti insieme a riva, non sappiamo cosa sia successo. Ci dispiace per gli organizzatori della colonia, da anni vengono qui e sono bravissime persone“.