Barbara Mattiello, mamma solare e piena di vita portata via da un male in 6 mesi. Il figlio: "Studierò oncologia"

Padova, Una chiesa colma di amici, parenti e colleghi ha reso omaggio all’ultima tappa del percorso di vita di una donna che ha trascorso la sua esistenza al servizio della famiglia e del lavoro. Il suo unico passatempo, fino a quando la salute l’ha tradita, era la palestra. Dopo sei mesi di agonia, Barbara Mattiello, 56 anni, ci ha lasciato. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa dello Spirito Santo, alla presenza del marito Massimo Colzera, dei figli Tommaso, 18 anni, e Riccardo, 24 anni.

Durante i funerali di Barbara Mattiello, il marito ha condiviso una dichiarazione che getta luce sulla vita di sua moglie e sul duro percorso che ha affrontato. Ha ricordato come fino al 24 dicembre precedente, Barbara fosse una donna attiva e piena di vitalità, che si dedicava al lavoro e alla sua passione per la palestra.

Il giorno di Santo Stefano, tutto è improvvisamente cambiato. Barbara ha avvertito un mal di testa insolito, che ha spinto la coppia a recarsi immediatamente al pronto soccorso. Il responso era stato molto pesante: Barbara era affetta da un male. Inizialmente, il male si era sviluppato nei polmoni, ma in breve tempo si era diffuso a tutti gli organi del suo corpo. Una scoperta ancora più complicata è stata quella della sua allergia alla chemioterapia, un trattamento essenziale in queste situazioni.

Questo ha reso gli ultimi sei mesi della sua vita un vero e proprio calvario. Il marito ha sottolineato che solo lui può realmente comprendere l’intensità delle difficoltà che Barbara ha affrontato durante questi mesi. Era disperata perché non poteva più lavorare e non era più in grado di svolgere le sue normali attività domestiche, che aveva sempre considerato un punto di forza. Queste parole di profonda tristezza e frustrazione del marito gettano luce sul percorso di Barbara contro il male e sulle difficoltà che ha incontrato lungo il percorso. Il male aveva inflitto un duro colpo sia alla sua salute che al suo senso di identità e realizzazione personale.

Nel suo discorso di ieri, Massimo, proprietario insieme al fratello del rinomato ristorante “Vecchia Padova“, ha dipinto sua moglie come una donna solare, sempre pronta ad aiutare gli altri. Viveva per il lavoro e per la famiglia, lavorando in un ufficio di relazioni pubbliche, un’occupazione che le dava grandi soddisfazioni e le permetteva di entrare in contatto con molte persone. Una volta rientrata a casa, la sua vita ruotava attorno alla famiglia.

“Barbara era una donna d’altri tempi“, ha detto Massimo. “Lontana dal mondo dei social media, ha dedicato la sua anima per non far mancare nulla ai nostri figli. Siamo sposati da 30 anni e quello che sto provando in questo momento è un vuoto senza precedenti. Non meritava tanto dolore. Il nostro figlio maggiore, Riccardo, studia medicina e mi ha già detto che vuole specializzarsi proprio in oncologia“.