Bambino di 4 anni ingoia una moneta, ma in ospedale consigliano di dargli i grissini

Quando i bambini giocano possono succedere diverse cose e, in questi casi, è fondamentale, avere almeno 4 occhi, non solo due. I bambini, in un attimo di distrazione, sono in grado di mettere a repentaglio la propria vita. Un bambino di 4 anni, in Piemonte, mentre stava giocando, evidentemente ha trovato una monetina da 2 centesimi e l’ha ingoiata. A quel punto, è partita immediatamente la corsa in ospedale dove, secondo la madre, non sarebbe stato curato bene.

L’ennesimo caso di malasanità avvenuto ai danni di un bambino dove, giunto al Pronto Soccorso, è stato fatto attendere, oltre al fatto che è stato consigliato anche di dargli da mangiare dei grissini. La tragedia è avvenuta sul Lago Maggiore, come racconta anche Il Corriere della Sera. Il bambino si trovava in casa con i genitori e i fratelli.

Il bambino ha ingoiato una monetina da 2 centesimi con la madre che si è accorta immediatamente e, insieme al marito, hanno deciso di recarsi al Pronto Soccorso di Omegna, anziché di Verbania, dal momento che era molto più vicino. Non appena giunti in ospedale, il bambino è stato visitato, considerato vigile e dimesso, consigliandogli anche di farlo mangiare.

La madre prosegue con il racconto dicendo: “Un’infermiera mi ha dato dei grissini. Secondo lei il cibo avrebbe aiutato il transito della monetina, ferma nella parte alta dell’esofago. Non mi sono fidata e non l’ho fatto. Per fortuna direi, avrei potuto ucciderlo”. Infatti, anche dimesso e giunto a casa, i problemi sono continuati dal momento che il piccolo aveva dolore e sbavava.

A quel punto, i genitori lo portano nell’ospedale di Verbania dove scoprono che al bambino non è neanche stata fatta una lastra da Omegna. Lo trasferiscono nel reparto pediatria dove, per prima cosa, lo sottopongono a una lastra. Da qui la corsa all’ospedale di Novara dove hanno dovuto rimuovergli la monetina.

Oggi, il bambino sta bene, ma solo dopo sette ore (il tempo che gli asportassero la monetina con un sondino oppure vi era il rischio di lacerargli l’esofago) è potuto tornare a casa. In seguito a quanto successo, sta decidendo se sia il caso di denunciare. La donna racconta che il primario e la caposala le hanno porto le scuse. Se non fossero intervenuti, sicuramente il piccolo sarebbe morto strozzato.