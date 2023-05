Bambino di 4 anni cade dalla finestra del secondo piano mentre è da solo in casa coi fratellini

Una situazione preoccupante si è verificata oggi a Poggibonsi, nel Senese. Un bambino di soli 4 anni è caduto dalla finestra di casa, al secondo piano di un edificio, una situazuione che ha generato panico e allarme nella zona. Nonostante il momento di grande paura, fonti attendibili hanno riferito che il bambino non è in pericolo di vita.

L’incidente ha avuto luogo nel corso della mattinata di giovedì 25 maggio, nella tranquilla via della Repubblica. Secondo quanto confermato da fonti affidabili a Fanpage.it, il bambino, che ha origini straniere, si trovava da solo in casa al momento dell’evento, insieme ad altri due fratellini. Pare che il padre fosse al lavoro, mentre la madre era temporaneamente assente per svolgere delle commissioni. La madre, fortunatamente, è tornata a casa proprio mentre arrivavano i soccorsi.

Le persone presenti in quel momento hanno immediatamente allertato il numero di emergenza, permettendo l’intervento di un’ambulanza, un’automobile medica e gli agenti del Commissariato di Poggibonsi. Ma a causa della gravità della situazione, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, tramite l’elicottero Pegaso.

Attualmente, il bambino si trova ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono considerate critiche. Durante le operazioni di soccorso, i presenti hanno udito il pianto di un altro bambino provenire dalla finestra dell’appartamento. Di conseguenza, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto la porta per assicurarsi che i fratellini non fossero soli, in attesa di rintracciare i genitori.

Le autorità competenti stanno attualmente indagando per fare chiarezza sulla dinamica dell’evento. Nel frattempo, l’intera comunità di Poggibonsi si unisce nell’augurare una pronta guarigione al piccolino. Questo episodio ci ricorda l’importanza della sicurezza domestica e della supervisione dei bambini, sottolineando quanto sia cruciale prestare attenzione costante. La speranza di tutti è che il bambino si riprenda completamente e possa ritornare presto a una vita serena e spensierata.