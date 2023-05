”Caro Papa Francesco, mi chiamo Giulio e ho 10 anni. Non riesco a parlare ma mi faccio capire con le immagini ”. Queste sono le parole con cui inizia una lettera speciale, scritta e spedita al pontefice da un bambino residente a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Ciò che rende questa lettera molto particolare è il mittente stesso, un ragazzino che ha difficoltà nell’uso del linguaggio, e ha deciso di comunicare attraverso i simboli della “Comunicazione aumentativa alternativa“.

Questo metodo si basa su strategie, strumenti e tecniche che consentono alle persone con bisogni comunicativi complessi di comunicare e farsi comprendere. L’obiettivo di Giulio era chiaro: dimostrare che anche senza utilizzare la voce, era possibile arrivare fino al Papa. Al posto delle parole tradizionali, ha utilizzato disegni rappresentativi, come un cuore al posto di “caro” e una figura stilizzata per rappresentare il Papa.

La lettera è stata consegnata personalmente al Vaticano dalla mamma di Giulio, durante un viaggio organizzato dal Comune di Barberino Tavarnelle, che fa parte del Coordinamento della rete nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. La missiva è giunta a destinazione, nelle mani di Papa Bergoglio, e la sua risposta non si è fatta attendere. Il Pontefice ha voluto inviare un messaggio di risposta direttamente a casa di Giulio, rivolgendosi al bambino con parole affettuose e sensibili, che rispecchiano il tono della sua lettera.

Questo gesto del Papa ha reso speciale l’esperienza di Giulio, dimostrando la sua attenzione e il suo sostegno verso i bambini con difficoltà di comunicazione. La risposta ricevuta ha sicuramente rappresentato un’importante fonte di incoraggiamento per il ragazzo, che ha visto confermata la sua convinzione che le sue immagini potessero comunicare il suo messaggio anche a una figura così importante come il Papa.

Questo episodio ci ricorda l’importanza di includere e valorizzare le diverse forme di comunicazione, soprattutto per coloro che hanno bisogni speciali. La Comunicazione aumentativa alternativa offre un metodo prezioso per superare le barriere linguistiche e garantire a tutti la possibilità di esprimersi e farsi comprendere. La risposta del Papa è un segnale positivo, che dovrebbe ispirare e incoraggiare l’adozione di approcci inclusivi e sensibili verso le persone con difficoltà comunicative, sia nella società che nelle istituzioni.