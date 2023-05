Bambino autistico escluso dalla Prima Comunione per non rovinare la cerimonia: la polemica sul parroco

Una Domenica di Primavera all’insegna delle Prime Comunioni, un momento speciale che ha illuminato le chiese di Silvi con la sua sacralità e gioia. Tuttavia, tra le celebrazioni e i sorrisi, si è aperta una controversia che ha scosso la comunità e messo in luce la necessità di un maggiore inclusione e comprensione. Il caso di C., un bambino di dieci anni affetto da autismo, ha suscitato una vivace discussione sulla sua partecipazione alla cerimonia religiosa insieme ai suoi coetanei.

Il piccolo C. è un bambino affettuoso, che ama abbracciare e coccolare, e sebbene non riesca a comunicare verbalmente, comprende tutto ciò che accade intorno a lui. Il suo amorevole rapporto con la sua classe e l’affetto che gli viene tributato dimostrano che C. non è affatto un bambino violento.

Tutto è iniziato venerdì scorso, quando i bambini sono stati chiamati in chiesa per le prove. A causa della sua stanchezza, C. non è riuscito a rimanere fermo al suo posto, cosa che ha suscitato l’attenzione del parroco, il quale ha deciso che sarebbe stato meglio organizzare una cerimonia separata per lui.

Già a metà ottobre dello scorso anno, Daniele aveva informato il parroco delle sfide che suo figlio avrebbe affrontato a causa del suo disturbo autistico, ma allora erano state promesse parole di rassicurazione e di accoglienza. Ma durante le prove della cerimonia, una situazione di disordine ha portato alla caduta di un cero, alimentando l’ansia del parroco. Il papà di C. spiega che suo figlio è inciampato nel tentativo di evitare che il cero cadesse, dimostrando così la sua dolcezza e il suo desiderio di prendersi cura degli altri.

Il parroco ha deciso di escludere il bambino dalla Comunione, suggerendo di farla in modo separato e in un giorno diverso. Questa decisione ha causato grande dolore e indignazione ai genitori di C., oltre a lasciare un segno di discriminazione inaccettabile.I l comportamento del bambino, purtroppo, ha portato padre Antonio a pensare che la sua partecipazione potesse disturbare la celebrazione di altri 40 ragazzi. Tuttavia, come sostiene Claudio Ferrante, presidente di Carrozzine Determinate, i parroci dovrebbero essere un esempio di accoglienza, specialmente nei confronti dei bambini con disabilità. Questi piccoli dovrebbero sentirsi inclusi e partecipi, anziché isolati per il loro comportamento o perché si ritiene che non comprendano l’importanza del sacramento.

Questo episodio ha sollevato domande importanti sulla necessità di un’educazione religiosa inclusiva, in grado di accogliere tutti i bambini, indipendentemente dalle loro diversità e sfide. La famiglia di C. era disposta persino a fornire un insegnante di sostegno per facilitare la sua partecipazione, ma la chiesa non ha colto questa opportunità di inclusione. Il caso di C. ha generato un dibattito acceso e ha portato alla luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione e formazione all’interno delle comunità religiose. È fondamentale che tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, abbiano l’opportunità di vivere appieno la propria fede e di partecipare alle celebrazioni religiose in modo dignitoso.

Una richiesta di aiuto accolta

Daniele e Monia, i genitori di C., a cinque chilometri di distanza dalla loro chiesa, hanno trovato un parroco argentino di nome don Gaston Mugnoz Meritello, che li ha accolti e, in poche ore, ha organizzato una celebrazione speciale. Il parroco ha spiegato: “Abbiamo preparato gli addobbi, i canti e il corteo. È stato un momento molto emozionante, una grande festa. Siamo rimasti commossi nel vederlo entrare in chiesa vestito di bianco. Questo bambino dona un affetto immenso”. Durante l’omelia, don Gaston ha rivolto queste parole ai genitori: “So che state affrontando molte difficoltà, ma attraverso gli abbracci che vostro figlio dà, vi fa percepire il Cielo”.

Il papà, Daniele, ha commentato dicendo: “Il nostro bambino era felice anche in queste circostanze, anche se in un’altra chiesa avrebbe potuto abbracciare i suoi compagnetti. Tuttavia, la situazione che si è verificata rimane un problema serio“. La mamma ha aggiunto: “Il fatto che ci abbiano proposto di far fare la Comunione a nostro figlio in modo separato, e non la domenica, è una forma di discriminazione“. Nel frattempo, la famiglia festeggia con parenti e amici in un ristorante di Pescara.