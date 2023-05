Una storia straziante che ha sconvolto l’opinione pubblica torna a far parlare di sé: il decesso di Micky e Tommy, due bambini di soli 7 anni travolti dal crollo di una ghiacciaia nel Veronese. A quasi due anni dalla vicenda, la procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta, ma i genitori dei due bambini non ci stanno. Determinati a ottenere giustizia e verità, si oppongono alla chiusura del caso e decidono di continuare la loro battaglia “in nome di due angeli che sono volati via troppo presto“.

Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro, nati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, erano inseparabili amici del cuore. Cresciuti insieme fin dai primissimi anni di vita, hanno condiviso ogni avventura, compreso il destino di quel maledetto 3 luglio 2021. Oggi, a rimanere uniti, sono i genitori, determinati a non arrendersi e a continuare a lottare per ottenere risposte.

Secondo il pubblico ministero veronese, la che ha strappato via la vita dei due bambini non poteva essere prevedibile, e per questo l’unico indagato, il comproprietario del terreno su cui sorgeva la ghiacciaia, sarà prosciolto. Ma le famiglie dei due bambini non accettano questa conclusione. Per loro, il decesso di due innocenti non può e non deve restare impunita. Chiedono la riapertura delle indagini, perché i loro figli non devono essere dimenticati.

Quel giorno, grandi e piccoli si trovavano in Lessinia, in provincia di Verona, per una gita tutti insieme in montagna. Momenti leggeri e spensierati, che in un attimo si sono trasformati nel peggiore dei modi. Micky e Tommy erano saliti sulla “casetta” per giocare con due amichetti. Nulla di pericoloso, in teoria. Tanti altri ragazzini, in passato, si erano avventurati in cima alla montagnola senza problemi. Ma quella volta la struttura non ha retto. La copertura realizzata in lastre di pietra è crollata all’improvviso sotto i loro piedi, senza dare loro il tempo di allontanarsi o capire che si trovavano in pericolo.

In pochi secondi, i piccoli sono precipitati per qualche metro all’interno della buca, e grossi pezzi di marmo sono caduti sopra di loro, schiacciandoli. I genitori hanno cercato disperatamente di raggiungerli, ma è stato inutile. Mentre gli altri due bambini coinvolti hanno riportato solo lievi fratture e ferite, Michele e Tommaso non ce l’hanno fatta.