Bambina di 16 mesi investita nel 2018 da un’auto nel cortile dell’asilo: dopo 11 udienze, la sentenza

Dopo undici udienze e quattro mesi di interruzione, i genitori e le due imputate nel caso dell’investimento della piccola Lavinia sono tornati in aula. Lavinia era stata travolta da un’automobile nel cortile dell’asilo e, da allora, da cinque anni si trova in uno stato vegetativo. La giudice ha respinto le richieste avanzate durante l’udienza e ha fissato la sentenza per metà giugno.

Dopo una pausa di quattro mesi a causa di un legittimo impedimento, si è svolta una nuova udienza sul caso di Lavinia. La bambina era stata investita nel 2018 nel cortile di un asilo a Velletri in provincia di Roma, quando aveva solo 16 mesi. Alla guida dell’automobile c’era la madre di uno dei bambini che frequentavano lo stesso centro estivo di Lavinia. Oggi la donna è accusata di lesioni colpose gravissime. Da quel momento, Lavinia si trova in coma vegetativo e ora ha compiuto 6 anni lo scorso marzo.

Accanto alla madre che guidava l’automobile, è imputata anche la maestra che aveva in custodia Lavinia al momento dell’incidente ed è accusata di abbandono di minore. Durante questa nuova udienza è stata fissata la data della sentenza conclusiva per il 19 giugno. Nella mattinata dell’8 maggio, in aula erano presenti Lara, la madre della piccola Lavinia, e entrambe le imputate. L’ultima udienza si era tenuta a gennaio, prima della pausa dovuta al legittimo impedimento di una delle imputate, che aveva appena partorito.

Durante l’udienza di oggi, la giudice Eleonora Panzironi ha respinto tutte le richieste avanzate dalle parti. Le richieste comprendevano una nuova perizia sull’incidente, l’ascolto di una minorenne presente il giorno dell’investimento e un nuovo confronto testimoniale. La giudice ha concesso solo un appuntamento interlocutorio verso la fine di maggio per verificare il consistente fascicolo del processo. Si prevede che la sentenza sarà emessa durante la prossima udienza o nei giorni successivi.

I genitori di Lavinia hanno dichiarato”Se la giudice ha respinto le richieste, vuol dire che la situazione evidentemente è già chiara“. Sono soddisfatti della decisione della giudice e speravano in una sentenza prima dell’estate. La madre di Lavinia, presente in aula, ha aggiunto: “Durante il processo è stato già detto e fatto tutto il possibile per capire e conoscere quanto accaduto quella tragica mattina”.

Anche l’avvocata dei genitori della bimba, Cristina Spagnolo, è soddisfatta della decisione della giudice. Secondo lei, la giudice ha ritenuto che le prove acquisite fino a quel momento fossero già sufficienti e ha rigettato le richieste di ulteriori indagini. Finalmente, Lavinia potrà avere una sentenza prima dell’estate.