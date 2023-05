Bambina di 11 anni presa a bastonate dal padre mentre faceva i compiti

È la storia di una bambina di 11 anni di Torrevecchia, nella zona nord ovest di Roma, che ha trovato la forza di fuggire da casa dopo essere stata vittima di maltrattamenti da parte del proprio padre.La triste vicenda, riportata da RomaToday, ci svela la determinazione di questa giovane anima a cercare aiuto e rifugio in un bar vicino alla sua abitazione.

Sono stati i premurosi titolari dell’attività a soccorrerla, vedendola arrivare sconvolta e segnata dai lividi che il padre le aveva inflitto con un bastone. Non possiamo che ammirare il loro coraggio nel consolarla e nel chiamare immediatamente i carabinieri per intervenire.

L’aiuto premuroso dei titolari del bar

Secondo quanto emerso, non si tratta di un episodio isolato. La bambina era stata sottoposta a violenze fisiche in altre occasioni, ma questa volta ha deciso di aprire la porta di casa e scappare, cercando la salvezza da un ambiente pericoloso e oppressivo. I segni dei maltrattamenti erano evidenti sulle sue braccia e sulle gambe, confermati anche dai medici del pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.

I carabinieri sono prontamente intervenuti, applicando il “codice rosso” per garantire la massima protezione alla bambina, alla madre e alla sorellina più piccola. Su richiesta del tribunale dei minori, sono state trasferite in una struttura protetta, lontano dalla violenza che hanno dovuto subire. Nel frattempo, il padre è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, affinché possa essere chiamato a rispondere delle sue azioni.

È fondamentale che una vicenda come questa non venga ignorata, ma piuttosto divulgata e discussa apertamente. La violenza domestica è una piaga sociale che non può e non deve essere goistificata. È un problema complesso e diffuso che colpisce individui di ogni genere, età, e provenienza socioeconomica. Per questo motivo, è fondamentale comprendere l’importanza della prevenzione e lavorare insieme per costruire un mondo in cui la violenza sia prevalsa dall’ ascolto e dalla comprensione.

La prevenzione della violenza domestica inizia con l’educazione e la consapevolezza. È fondamentale insegnare alle nuove generazioni, fin dalla tenera età, il rispetto reciproco, l’uguaglianza di genere e la gestione pacifica dei conflitti. Dobbiamo promuovere una cultura in cui la violenza non deve mai essere accettata come soluzione ai problemi, ma piuttosto come un comportamento inaccettabile e incompatibile con una società sana.