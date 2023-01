Ascolta questo articolo

Per alcune ore, il ritrovamento del corpo senza vita di Teresa Spanò, insegnante 55enne presso una scuola elementare a Casteldaccia, in provincia di Palermo, è rimasto un giallo.

Ci si è chiesti chi le avesse potuto far del male, sino ad arrivare ad ucciderla e la svolta è arrivata, gettando nell’incredulità l’intera comunità di Bagheria, comune in provincia di Palermo, in cui la povera donna risiedeva.

L’accaduto

Teresa è stata rinvenuta cadavere nella sua abitazione, situata in corso Butera, martedì mattina. E’ stata la figlia 17enne a dare l’allarme, allertando il 112. I soccorritori sono stati avvisati alle 8:00 del mattino di martedì ma sia i carabinieri che i sanitari del 118, che hanno fatto irruzione nell’appartamento indicato, si sono trovati di fronte una scena agghiacciante. Il corpo della Spanò era riverso sul pavimento e non è stato possibile far altro, se non constatarne l’avvenuto decesso.

Ovviamente le indagini sono immediatamente scattate, allo scopo di far luce sulla tragedia e nessuna pista è stata trascurata, sino a quando si è arrivati ad una clamorosa svolta che ha lasciato tutti senza parole. Gli inquirenti hanno immediatamente interrogato la figlia 17enne della vittima, conducendola in commissariato. La minore ha parlato di suicidio della madre, dunque di un gesto estremo, compiuto dalla donna, che soffriva di depressione, attraverso l’assunzione di presunte pillole. Sono bastate una manciata di ore a che la verità venisse fuori. La stessa figlia della vittima, infatti, davanti alla procuratrice per i minori di Palermo Claudia Caramanna, ha confessato di aver strangolato la madre, con queste fortissime e spietate parole: “Le ho stretto le mani al collo finché non ha smesso di respirare”.

Al culmine dell‘ennesima lite, nel cuore della notte, la 17enne reo confessa ha posto fine all’esistenza della povera Teresa, per poi vegliarne il cadavere per quattro ore, prima di chiamare i soccorsi. Nel corso di un lungo e serrato interrogatorio, ha ricostruito tutte le atroci fasi del delitto, senza mostrare alcun pentimento per il delitto. Gli stessi vicini, interpellati al fine di carpire informazioni utili a ricostruire la dinamica della tragedia, hanno parlato del rapporto conflittuale intercorrente tra madre e figlia che litigavano spesso e urlavano tutto il giorno.Gli orari da rispettare e le compagnie che la giovane frequentava erano alcuni dei motivi dei litigi. Intanto cresce l’attesa per l’autopsia, in programma nei prossimi giorni, che stabilirà la verità sull’accaduto; in particolare per confermare la morte per soffocamento e per capire se la donna avesse inghiottito o meno il mix di farmaci.