Badante lavora per le 6 ore pattuite dal contratto di lavoro, accusata di abbandono di incapace dal PM

Una badante di origine marocchine si è trovata di fronte al giudice monocratico del Tribunale per difendersi dall’accusa grave di abbandono di incapace. L’uomo che è al centro della vicenda è un 74enne affetto dal morbo di Alzheimer, con una totale invalidità. Il pubblico ministero, che ha condotto le indagini, aveva richiesto una condanna di sei mesi di reclusione per la donna di 42 anni residente a Cona, in provincia di Venezia. Tuttavia, la donna è stata assolta perché non ha commesso nessun reato.

Tutto ha avuto inizio nell’aprile del 2017, quando il figlio dell’uomo malato si è rivolto a una cooperativa di Padova per assumere una badante che si occupasse di suo padre. Gli è stata assegnata una donna come governante e inizialmente sembrava che tutto andasse per il meglio.

La situazione è cambiata quando il figlio si è accorto che il 25 aprile 2017, suo padre era rimasto completamente solo per tutta la notte, venendo di fatto abbandonato. A quel punto, l’uomo ha denunciato la badante e sono iniziate le indagini. Durante l’interrogatorio, il figlio ha dichiarato di aver assunto la badante tramite una cooperativa locale. In base al contratto che aveva firmato, la badante di 42 anni avrebbe dovuto prendersi cura del padre anche durante la notte. Pertanto, la straniera è stata accusata di abbandono di incapace, un’accusa molto grave.

Durante il processo, però, è emersa una verità diversa: durante le ore tra le 8 e le 16, il 74enne affetto da Alzheimer era accompagnato in un centro diurno. Al termine di otto ore, veniva riaccompagnato a casa, dove lo attendeva la badante marocchina. La donna, in conformità con il contratto stipulato con la cooperativa, doveva terminare il suo servizio alle 22. Il figlio aveva parlato di un accordo diverso raggiunto con la cooperativa, secondo cui la badante avrebbe dovuto stare con suo padre anche di notte.

Le due versioni discordanti sono state chiarite quando è stato sentito il responsabile della cooperativa e la verità è emersa. Alla badante era stato comunicato verbalmente di continuare a prestare servizio anche durante la notte, ma quando è stato redatto il contratto, era stato indicato solo l’orario dalle 16 alle 22. Inoltre, durante il processo, è emerso un altro dato importante a favore della difesa: il 74enne affetto da Alzheimer era assistito non solo da una, ma da diverse badanti. Questo è stato testimoniato dall’autista incaricato di trasportare il malato da casa al centro diurno e viceversa. Alla fine, la donna straniera di 42 anni è stata assolta perché non ha commesso nessun reato.