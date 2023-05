Avvocata-influencer sospesa per 15 mesi a causa delle sue foto

Lo scandalo che ha coinvolto l’avvocata Alessandra Demichelis, 34 anni di Torino, per i suoi scatti glamour su Instagram ha suscitato un vivace dibattito sul rispetto del decoro e della dignità professionale. I suoi post, che alcuni ritengono troppo osé, le sono costati una sospensione di 15 mesi dalla sua professione, ma Demichelis non ha intenzione di arrendersi facilmente.

La pagina Instagram ‘Dc Legal Show‘ ha subito critiche fin dal suo lancio, quando alcuni colleghi hanno deciso di segnalare l’avvocata all’ordine professionale per la scelta di mostrare la vita di un avvocato tra lusso e champagne. Nonostante un procedimento disciplinare si sia concluso con un richiamo al decoro, la sospensione di Demichelis diventerà effettiva tra 60 giorni, quando verranno rese pubbliche le motivazioni.

Alessandra Demichelis ha annunciato la sua intenzione di lottare e di appellarsi al consiglio nazionale, mostrando una determinazione a portare la sua causa fino alla Cassazione se necessario. Sottolinea anche l’importanza di cancellare tutte le sanzioni degli ordini professionali che impediscono alle persone di lavorare. La risposta di Demichelis alle accuse è stata netta. Lei sostiene che le foto sul suo profilo mostrano solo immagini di sé stessa indossando tailleur, gonne sotto il ginocchio e attività come il jogging o momenti di relax al mare.

Ritiene che, se non fosse stato per la presidente dell’ordine, Simona Grabbi, e le misure adottate, avrebbe avuto solo 200 follower sui social media. Tuttavia, grazie alla copertura mediatica ottenuta, la sua pagina ha raggiunto i 20mila follower, come lei stessa sottolinea. Questa visibilità ha trasformato l’avvocata torinese in un volto noto, facendole guadagnare partecipazioni televisive, come ospite da Barbara D’Urso e partecipante all’ultima edizione del reality show Pechino Express.

La sospensione professionale è stata emessa dall’ordine distrettuale di disciplina lo scorso venerdì. Poco dopo la decisione, Demichelis ha pubblicato una foto su Instagram, mostrando la sua schiena con indosso solo un paio di slip, tacchi alti e una maglietta con la scritta ‘Sentiti sospesa‘. Questo è stato un chiaro richiamo al celebre slogan ‘Sentiti libera‘ lanciato da Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo. Demichelis si dice sorpresa dalla lunghezza della sua sospensione, sottolineando che è la prima volta che accade in Italia, affermando che nemmeno i colleghi che commettono reati vengono puniti per un periodo così lungo.