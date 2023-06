Autopsia Giulia Tramontano: "Colpita con 37-40 coltellate"

Secondo l’autopsia, Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello, nella notte del 27 maggio, con 37-40 coltellate, di cui due al collo mortali. Secondo l’esame, la ragazza non avrebbe avuto neanche la forza di difendersi, anche perché non sono stati trovati segni di difesa come, per fare un esempio, esempio delle ferite sulle braccia.

Alcuni fendenti hanno colpito i polmoni, anche se i colpi mortali sono stati alla carotide e all’arteria succlavia, quindi nella regione del collo. Svariate ferite provocate da Alessandro sono solamente superficiali, mentre altre più profonde. Al momento invece non ci sono elementi per datare il decesso del feto.

Resta invece molto difficile affermare con sicurezza l’orario della scomparsa di Giulia poiché, come riportato dai medici: “Le ustioni diffuse hanno alterato pesantemente i tessuti” rendendo così molto complesso ai medici legali di stabilire, con precisione, l’orario della scomparsa. Dai primi accertamenti non è stato possibile accertare se le fiamme siano state appiccate dopo il decesso della giovane.

La procura di Milano, dopo l’autospia fatta a Giulia, ha dato il nulla osta alla sepoltura della salma di Giulia: “Per avere la disponibilità della salma serve qualche giorno, anche per poter organizzare il rito funebre a Giulia e al piccolo Thiago. La metà della prossima settimana speriamo di avere il corpo per poter provvedere ai funerali” aveva spiegato nella mattinata del 9 giugno l’avvocato Giovanni Cacciapuoti.

Intanto nelle ultime ore stanno facendo il giro le immagini pubblicate da Telelombardia in cui si vede Alessandro pulire, con ogni probabilità, delle tracce dalle scale, alle 15.27 di martedì della scorsa settimana. Il killer, come riporta “Today“, è stato ripreso con un teleobiettivo, tra il pianerottolo e le scale che portano al piano terra, con il braccio destro proteso verso il pavimento e uno straccio giallo in mano, con lo scopo di pulire le tracce di trascinamento di Giulia.