Autobus esplode a Roma, a bordo anche Carmen Di Pietro: “È scoppiato l’inferno, abbiamo visto il fumo e..”

Oggi, 8 Maggio 2018, a Roma è andato in fiamme un autobus Atac (linea 63), in via del Tritone. Le fiamme, un forte boato e l’esplosione. Nel centro storico di Roma è scoppiato l’inferno, poco dopo le 10 e 30, le fiamme hanno completamente avvolto il bus ed hanno scatenato il panico.

I passeggeri che erano in autobus sono riusciti ad uscire poco prima che scoppiasse: “Abbiamo visto il fumo e siamo scesi prima che avvenisse l’esplosione”.In autobus si trovava a bordo anche l’ex gieffina e showgirl Carmen Di Pietro, tramite una storia su Instagram ha documentato l’accaduto. La showgirl, ancora visibilmente sconvolta, ha immortalato il disastro che stava avvenendo a pochi metri da lei e lo ha condiviso sui social.

Fortunatamente non ci sono stati danni gravi ai passeggeri, solo una donna è rimasta lievemente ferita nel rogo ed è stata prontamente trasportata in codice verde all’ospedale Santo Spirito. La donna ha riportato qualche lieve ustione sul corpo mentre si trovava in un negozio adiacente all’autobus, i vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme e la strada è stata bloccata, dopo un po’ di tempo sono sopraggiunti la Polizia e i Carabinieri, in seguito anche il ministro dell’interno Marco Minniti.

Il mezzo è andato completamente distrutto ed era del 2003. L’azienda di trasporto pubblico di Roma ha comunicato: “Negli ultimi mesi Atac ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un’età media molto avanzata.

Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017″.

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. L’ipotesi è di “delitto colposo di danno in tema di incolumità pubblica”, nel pomeriggio anche un autobus della linea 6 è andato in fiamme in via Castel Porziano dove è servito l’intervento dei Pompieri di Ostia ma anche in questo episodio, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.