È di 20 feriti, tra i quali uno che versa in condizioni critiche, il bilancio del sinistro che ha coinvolto un pullman in provincia di Massa Carrara. Il fatto è avvenuto presso la strada provinciale 37 nel comune di Zeri, dove un autobus di linea che trasportava molti passeggeri, tra i quali anche 20 studenti, è finito in una scarpata.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’autista abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, che ha sbandato ed è precipitato da una scarpata, fermandosi dopo circa un centinaio di metri. Molti automobilisti che hanno assistito alla scena hanno chiamato le autorità, intervenute anche con il Soccorso Alpino, data la zona impervia in cui è finito il mezzo.

Alla guida del mezzo un 52enne che è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, incastrato tra le lamiere del pullman. Diverse le persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dell’ospedale, almeno una ventina tra studenti ed altri passeggeri, che sono state trasferite presso diversi nosocomi locali.

La persona che versa in condizioni peggiori è un 16enne che è stato trasportato in elisoccorso per un trauma cranico presso l’ospedale di Cisanello a Pisa, stesso nosocomio dove anche un altro giovane politraumatizzato ha avuto necessità di essere trasportato in elicottero. Anche una donna ed un altro studente hanno dovuto ricorrere al trasporto in elisoccorso, ma verso l’ospedale di Massa, mentre un 16enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pontremoli.

Tre i codici gialli, mentre 15 i codici verdi trasportati dai soccorritori presso i vicini nosocomi. Tra gli studenti a bordo era presente anche la figlia di Christian Petacchi, sindaco di Zeri, tra le prime a dare l’allarme telefonando al padre. Rimane ora da chiarire quali siano le cause che hanno portato all’uscita di strada dell’autobus, di Autolinee Toscane.