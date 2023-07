Auto mai posseduta, multe per 840 euro al pensionato

Franco Ferro, un ottantaduenne di Mira (Venezia), ha denunciato di ricevere da anni multe relative a un’auto che non è mai stata di sua proprietà. Nonostante i suoi sforzi per risolvere la situazione, il problema persiste e ora ha ricevuto anche una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate.

“Sono andato per ben tre volte a parlare direttamente con la polizia locale nella sede di via Cappuccina a Mestre, ma nonostante le loro rassicurazioni, non sono riusciti a risolvere il problema“, afferma Ferro con frustrazione. L’anziano ha ricevuto una notifica di pagamento di ben 840 euro per “infrazioni del codice della strada” che non ha mai commesso, ed è profondamente incredulo e disperato per non essere ancora riuscito a risolvere questa annosa questione.

Ha cercato di risolvere il problema presentandosi personalmente presso la sede della Polizia locale, portando con sé le multe e spiegando di non avere alcuna conoscenza riguardo a quell’auto. Nonostante le rassicurazioni ricevute, il problema persiste e adesso si trova ad affrontare una cartella esattoriale di oltre 800 euro. Questo importo è molto superiore alla sua modesta pensione di poco più di 500 euro, lasciandolo sconcertato e senza mezzi per farvi fronte. La sua domanda è semplice: come può essere costretto a pagare per qualcosa che non ha commesso su un veicolo di cui non è proprietario?

Oltre a ribadire che l’auto con quella targa non gli appartiene e che non possiede alcun veicolo, si sente impotente su come agire. Non può girare per gli uffici o assumere un avvocato per gli errori commessi da altri che non saranno mai responsabili. La sua unica speranza è che, rendendo pubblica la vicenda, possa ottenere una soluzione e che il sindaco Luigi Brugnaro, che ritiene uno dei migliori sindaci di Venezia, possa intervenire in qualche modo.

Il caso di Franco Ferro è un esempio emblematico di come un errore burocratico possa creare gravi disagi e frustrazione nella vita di una persona. È fondamentale che le autorità competenti prendano immediatamente in considerazione questa situazione e risolvano l’ingiustizia subita dall’ottantaduenne di Mira. Si auspica che la sua denuncia, portata all’attenzione del pubblico, possa finalmente giungere alle orecchie delle persone giuste, affinché venga restituita la tranquillità e la giustizia a un cittadino onesto come Franco Ferro.