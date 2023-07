Auto contro tir sulla SS 17, poliziotta in prognosi riservata

Nel pomeriggio di ieri, si è verificato un sinistro stradale sulla strada statale 17, tra Sulmona e Pratola Peligna. Coinvolta nel sinistro è una poliziotta di 54 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.La donna è stata trasferita d’urgenza durante la notte nel nosocomio aquilano, dopo aver subito un intervento chirurgico presso l’ospedale di Sulmona.

A causa del sinistro, la 54enne ha riportato numerose lesioni, tra cui fratture toraciche e agli arti, contusioni addominali e lesioni interne, che sono state prontamente trattate dal personale sanitario sulmonese.I medici hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale, che ha reso necessario il suo trasferimento immediato in terapia intensiva per gestire la situazione.

Nonostante i trattamenti e le cure fornite, la prognosi rimane riservata e le sue condizioni di salute restano serie.Secondo le prime informazioni emerse dall’indagine, sembra che la conducente di una Lancia Y, forse a causa di un malore alla guida, abbia invaso l’altra corsia di marcia, provocando lo scontro con un tir.

Lo schianto violento ha richiesto l’attivazione del codice rosso, facendo intervenire sul luogo del sinistro i Carabinieri, che si stanno occupando dell’indagine, l’equipaggio del 118 e i Vigili del Fuoco, al fine di garantire la messa in sicurezza dell’area.Il sinistro ha creato grande preoccupazione e preoccupa l’intera comunità locale, che si unisce nel desiderio di una pronta guarigione per la poliziotta coinvolta. Ci auguriamo che le cure mediche e l’assistenza fornitele possano aiutarla a superare questa difficile situazione e le inviamo i nostri pensieri positivi per una rapida guarigione.

I nostri pensieri vanno alla donna coinvolta nel sinistro e alle sue famiglie, nella speranza che possa ricevere le cure necessarie e riprendersi al più presto. Questo incidente ricorda ancora una volta l’importanza di guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando tutte le regole stradali e facendo attenzione agli altri utenti della strada.Le autorità locali continuano a indagare sull’incidente, al fine di determinare le cause esatte e prendere le opportune misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.