Attraversano i binari: due giovani investiti dal treno. Uno è deceduto, l’altro è in ospedale

Imprudenza lungo la linea ferroviaria Mestre-Venezia. Due giovani, intenti a raggiungere un bancomat, sono stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari, con conseguenze pesanti. Manuel Tripargoletti, un ragazzo di soli 25 anni, ha perso la vita, mentre il suo amico di 23 anni è in cura in ospedale.

La vicenda si è verificata intorno alla mezzanotte di sabato, proprio nei pressi del parco tecnologico veneziano Vega. Il giovane deceduto era originario di Cosenza e, come il suo amico, risiedeva a Legnago, in provincia di Verona. Il macchinista del treno ha tentato di frenare, ma purtroppo non è stato in grado di evitarli.

Immediatamente sono intervenuti sul luogo gli operatori sanitari del Suem, insieme alla Polizia Ferroviaria e ai vigili del fuoco. A causa dell’accaduto, il traffico ferroviario è rimasto bloccato per tre ore, causando ulteriori disagi e ritardi.

È stato il giovane in opsedale a raccontare ciò che è accaduto. I due amici si stavano dirigendo verso un bancomat situato dall’altra parte dei binari, con l’intenzione di prelevare del denaro. Purtroppo, come riportato dalla Tribuna di Treviso, questa scelta si è rivelata funesta, poiché a soli cento metri di distanza c’era un sottopassaggio che avrebbe consentito loro di attraversare in sicurezza.

Questa vicenda ci fa riflettere sull’importanza di adottare comportamenti responsabili e di rispettare le norme di sicurezza, specialmente quando si tratta di attraversare le linee ferroviarie. La presenza di un sottopassaggio nelle vicinanze era la soluzione sicura ed evita il pericolo di attraversare direttamente i binari.

Le autorità competenti, insieme alle società ferroviarie, hanno da tempo promosso campagne di sensibilizzazione per educare le persone sui rischi legati alla traversata delle linee ferroviarie e sull’utilizzo dei passaggi pedonali sotterranei o sopraelevati. Questo triste episodio ci ricorda che è fondamentale diffondere ulteriormente queste informazioni e incoraggiare tutti a seguire tali indicazioni per evitare situazioni come questa.

La vita di Manuel Tripargoletti è stata spezzata prematuramente a causa di un’azione avventata e pericolosa. Questo tiste episodio dovrebbe servire come monito, affinché siamo consapevoli dei rischi che possiamo correre e dell’importanza di comportarci in modo responsabile e attento in ogni situazione.