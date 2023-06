Attacco di cuore durante l’udienza, avvocato salvato dal defibrillatore

Se non fosse stato per la prontezza e la determinazione del funzionario che ha lavorato come soccorritore, la storia avrebbe avuto un epilogo disperato. Solo quindici giorni fa, infatti, i defibrillatori installati nei corridoi del Palazzo di giustizia non avevano ancora effettuato la loro ricarica. Ma grazie alla loro presenza, insieme all’occorrenza di un soccorritore, la disgrazia è stata evitata.

La situazione è stata molto critica, ma il massaggio cardiaco è stato praticato per mezz’ora, fino a quando il cuore dell’avvocato si è risvegliato grazie a tre scariche elettriche del defibrillatore. L’episodio si è verificato durante un processo; alcuni partecipanti hanno immediatamente capito che l’avvocato stava affrontando un arresto cardiaco.

Per questo motivo, è stato attivato l’allarme interno e un funzionario ha raggiunto l’aula equipaggiato con il defibrillatore. In precedenza, i defibrillatori della Corte erano stati oggetto di alcune denunce per la loro inattività. Tuttavia, in questo caso, il dispositivo era stato posizionato correttamente e ha salvato la vita dell’avvocato.

È stato inoltre fatto uno sforzo per garantire l’arrivo tempestivo dell’ambulanza, bloccando gli ascensori centrali del Palazzo in modo che il paziente potesse ricevere pronta assistenza medica. La situazione non è risolta, comunque, e l’avvocato è ancora in ospedale: le sue condizioni sono critiche e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

Questo episodio evidenzia l’importanza di avere sempre a portata di mano uno strumento salvavita come un defibrillatore, soprattutto in luoghi pubblici come un tribunale, poichè la prontezza di intervento può fare la differenza ed essere determinante. Proprio per questo motivo, è necessario garantire che questi dispositivi siano sempre pronti all’uso, attraverso controlli regolari e manutenzione adeguata.