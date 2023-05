Atleta 15enne muore per un malore dopo un allenamento: la comunità si unisce nel dolore

Un giovane atleta, Diego Gigante, di soli 15 anni, è stato trovato senza vita dopo un allenamento presso l’Istituto Aldo Moro di Passo Corese. La notizia della sua scomparsa si è diffusa solo oggi, gettando nella tristezza i suoi compagni di scuola e tutti coloro che lo conoscevano, sia nel mondo dello sport che al di fuori.

Diego era un promettente atleta tesserato per l‘Atletica Fiano Romano e si stava dedicando con passione alla sua disciplina. Durante l’allenamento di giovedì, secondo le testimonianze, è rientrato negli spogliatoi senza dare segni di malessere.

Preoccupati per la sua assenza prolungata, i compagni e il suo allenatore, Luca De Dominicis, si sono recati a cercarlo e hanno purtroppo fatto la tragica scoperta della sua condizione senza vita. Nonostante i loro sforzi per rianimarlo, ogni tentativo è stato vano .L’autorità giudiziaria è stata immediatamente informata dell’accaduto e sta indagando per determinare le cause di questa tragedia improvvisa.

L’appello del sindaco

Il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso, ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. Il sindaco dichiara che la sua comunità è stata sconvolta da una tragica perdita che ha colpito profondamente il loro cuore. Il dolore che ha investito la famiglia Gigante per la prematura perdita del loro adorato figlio Diego, appena quindicenne, è semplicemente indescrivibile. Come Sindaco,e a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità, desidera esprimere la vicinanza e solidarietà in questo momento di incommensurabile sofferenza.

Le parole sembrano essere inadeguate per alleviare il dolore che una famiglia prova nell’affrontare la perdita di un figlio così giovane. È un dolore che lascia segni indelebili nel cuore e che sembra non trovare mai fine. La tristezza, lo sgomento e il silenzio che pervadono la comunità riflettono l‘immensità di questa tragedia. In tempi come questi, la forza della comunità e il sostegno reciproco possono offrire un certo grado di conforto. Ognuno è chiamato a dimostrare solidarietà, offrendo sostegno e inviando le nostre preghiere a coloro che sono afflitti da questa terribile perdita.