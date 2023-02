Assolto dopo 10 anni, tappezza la città di manifesti per annunciarlo

Ascolta questo articolo

Dopo un iter giudiziario durato 10 lunghi anni, è arrivata l‘assoluzione piena per il politico Maurizio Bettazzi, che ha voluto lanciare un messaggio chiaro e forte alla sua intera città. A Prato, in Toscana, sono infatti comparsi numerosi cartelloni con la foto dell’uomo, ex presidente del consiglio comunale, e la notizia della sua assoluzione.

I manifesti, grandi da 4 a 5 metri, sono sparsi per tutto il comune toscano, e leggono a caratteri cubitali “ASSOLTO“, con indicato i tempo trascorso dall’inizio della vicenda, dieci anni appunti, e l’aggiunta della motivazione per la quale è arrivata la sentenza, cioè che “il fatto non sussiste“.

“Voglio far sapere a tutti come è finita la mia vicenda”, ha commentato Bettazzi, aggiungendo che “la mia assoluzione con formula piena non ha avuto la stessa risposta mediatica di quando accadde il fatto. Sono comparsi articoli in sesta, settima, ottava pagina: non potevo accontentarmi dopo tutti questi anni di sofferenza. Tutti devono sapere”.

I fatti sono iniziati nel 2013, quando Bettazzi fu accusato di abuso di ufficio e concussione. L’uomo era all’epoca parte dell’assemblea cittadina dal 2009, dove ricopriva il ruolo di presidente del consiglio sotto la giunta Cenni, ed in seguito alle accuse fu costretto a dimettersi. L’uomo era stato indagato perché nel suo ruolo di consulente creditizio, in concomitanza del suo ruolo di presidente del consiglio comunale, aveva prestato una consulenza ad una banca del territorio pratese e alla Asm (Azienda dei servizi ambientali), che era una società partecipata dal Comune tramutatasi poi in Alia.

Secondo l’accusa, aveva favorito la propria azienda di intermediazione finanziaria per far ottenere alla Asm una linea di credito presso l’istituto bancario. Insieme a Bettazzi, sono arrivate le assoluzioni anche per l’ex direttore di Asm Sandro Gensini e l’ex direttore della Banca di credito cooperativo Area pratese Stefano Solenni.