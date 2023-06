Asl Napoli 3, scoperti i furbetti del badge: sono 26 gli indagati

La vicenda dei furbetti del cartellino sembra non avere fine. Questa volta siamo a Marigliano, nell’area vesuviana, dove la Procura di Nola ha scoperto un sistema consolidato che coinvolgeva decine di dipendenti della ASL Napoli tre del distretto 48. Il modus operandi era semplice ma efficace: uno usava il badge per timbrare l’ingresso, gli altri invece potevano allontanarsi dal proprio luogo di lavoro senza dare nell’occhio.

Grazie alla complicità di un gruppetto di dipendenti, che si alternava nella strisciatura dei badge, altri colleghi potevano trascorrere le ore di lavoro altrove, senza dover realmente prestare servizio. Secondo le indagini condotte dal pm Luca Pisciotta, a questo sistema truffaldino si sarebbero resi complici ben ventisei dipendenti della ASL Napoli tre del distretto 48, tra cui l’addetto alle pulizie.

Il fenomeno, già diffuso in altre parti d’Italia, sembra in continua evoluzione e questa volta coinvolge un settore delicato come quello sanitario. La Procura di Nola ha concluso le indagini e ha emesso diversi avvisi di conclusione, il che fa presagire una probabile richiesta di rinvio a giudizio.

La lotta ai furbetti del cartellino resta un’importante priorità per le autorità competenti, poiché questo tipo di comportamento non solo lede la fiducia dell’opinione pubblica, ma arreca un danno economico alle casse pubbliche. Speriamo che la Giustizia faccia il suo corso e che questi casi servano da monito per scoraggiare simili comportamenti scorretti in futuro.

