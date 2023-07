Asl n.2, la protesta degli Oss in Regione

Gli Operatori Socio Sanitari (Oss) dell’ASL Lanciano-Vasto-Chieti, risultati idonei a un concorso pubblico un anno fa, sono tornati a manifestare oggi a Pescara. Il vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Domenico Pettinari del M5S, ha partecipato alla manifestazione e ha sostenuto la richiesta degli Oss di far scorrere la graduatoria generata dal concorso per assumerli nella pubblica amministrazione.

Pettinari ha sottolineato l’importanza di queste figure professionali per la sanità e ha invitato la Regione a prendere una posizione chiara sulle assunzioni. Secondo Gaetano Balzano, uno degli idonei presenti alla manifestazione, non è ancora stato fatto lo scorrimento della graduatoria a causa di un ricorso e si sentono abbandonati da Regione, ASL e sindacati.

Balzano ha spiegato che il Tar di Pescara ha ordinato alla ASL di valutare il ricorso dopo la scadenza dei contratti Covid e di far scorrere le graduatorie utilizzando eventualmente una clausola risolutiva. Tuttavia, al 30 giugno, la ASL ha prorogato i contratti a tempo determinato per la quarta volta anziché procedere con le assunzioni. Nel pomeriggio, una delegazione composta da alcuni Oss è stata ricevuta dall’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. L’assessore avrebbe garantito che entro la fine dell’anno ci sarà uno scorrimento della graduatoria per 170 posizioni. Tuttavia, rimangono ancora circa altre 400 persone in attesa di essere assunte dalla graduatoria.

È necessario che le autorità competenti, in particolare la Regione, prendano seriamente in considerazione le richieste degli Oss e agiscano di conseguenza. Solo attraverso un dialogo costruttivo e l’implementazione di misure concrete sarà possibile raggiungere un equilibrio tra le esigenze degli operatori e i servizi sanitari forniti alla popolazione.

In conclusione, la protesta degli Oss presso l’Asl n.2 di Pescara è stata un segnale forte e chiaro di un sistema sanitario che ha bisogno di essere migliorato. È fondamentale che le istituzioni prendano atto di questa situazione e si impegnino a mettere in atto le necessarie riforme per garantire una sanità di qualità, sia per gli operatori che per i pazienti.