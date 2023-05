La vita è piena di imprevisti e sorprese ed è proprio quello che è accaduto ad una famiglia, che si era preparata con grandi aspettative al matrimonio e invece si è trovata di fronte all’arrivo delle partecipazioni di nozze con una grande sorpresa: invece di un matrimonio, si sarebbe tenuta una festa di divorzio con circa 150 ospiti.

L’8 giugno, il noto locale di Pratola Peligna ospiterà una festa del tutto particolare, una festa di divorzio. L’idea è venuta a Francesco Palombino, un uomo di 38 anni che ha deciso di festeggiare la fine del suo matrimonio, dopo dieci anni di vita coniugale.

La scelta di organizzare una festa del genere non è stata vista di buon occhio da tutti, ma Francesco ha voluto condividere il suo nuovo inizio con quasi 200 persone, tra amici, parenti e conoscenti. Oltre alla lista degli invitati, Francesco ha curato personalmente tutti gli aspetti della festa, dai tavoli al menu, dalla torta alla lista nozze per i regali.

La celebrazione della fine del matrimonio può apparire strana, ma per Francesco è un traguardo importante, un’occasione per voltare pagina e ricominciare da capo. Nonostante la sua caparbietà, c’è stato un particolare che non ha potuto realizzare, ovvero l’invito alla sua ex moglie. Francesco avrebbe voluto coinvolgerla nella sua festa, ma ha ritenuto che sarebbe stato troppo. Nonostante ciò, si è detto grato per il supporto che ha ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi amici durante la crisi matrimoniale e ha deciso di celebrare il futuro positivo che lo aspetta.

L’idea di una festa di divorzio può sembrare alquanto insolita, ma in realtà, secondo alcune statistiche, sta diventando sempre più popolare. Questo tipo di evento è diventato una sorta di rito di passaggio per molte coppie che vogliono celebrare il termine della loro relazione in modo positivo, senza risentimenti e con il sorriso sulle labbra.