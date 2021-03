Arrestato per bancarotta fraudolenta il fondatore di Cepu: società dichiarate "bare fiscali"

Francesco Polidori, 73 anni e fondatore di Cepu, è stato arrestato in regime di domiciliari dalla Guardia di Finanza di Roma con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Secondo gli inquirenti, che stanno vagliando la posizione di altre sei persone, Polidori non avrebbe versato ingenti imposte nei confronti dello Stato. L’inchiesta è partita dal fallimento di due società, che erano state dichiarate delle “bare fiscali”, in quanto avevano un passivo di 180 milioni di euro. Gli inquirenti hanno scoperto che queste società erano sottoposte a complessi movimenti finanziari e commerciali.

Inoltre un’altra società, sempre riconducibile agli indagati, sarebbe stata creata in Lussemburgo e intestata a terzi. Attraverso quest’ultima attività si dissimulavano beni e marchi posseduti. I finanzieri hanno anche preso provvedimento giudiziari nei confronti di un collaboratore di Polidori: quest’ultimo è stato interdetto dalla sua professione per un anno. In totale sono stati posti sotto sequestro beni per un valore di 28 milioni di euro. Sequestrata anche la sede dell’Università telematica E-Campus.

L’inchiesta della Finanza

“Le indagini riguardano i fallimenti di 2 importanti società – vere e proprie “bare fiscali che sono state portate a decozione con un passivo complessivo di oltre 180 milioni di euro – attraverso le quali, negli anni, il predetto imprenditore, oggi tratto in arresto, ha distratto asset dalle società e sfruttato importanti marchi del comparto dei servizi di istruzione e formazione, eludendo il versamento di ingenti imposte dovute all’Erario” – questo si legge in un comunicato inviato dalla Guardia di Finanza ai media nazionali.

Gli investigatori, come già detto, stanno valutando anche la posizione di altre sei persone. Il procedimento penale a carico dell’imprenditore si trova ancora nello stato delle indagini preliminari. La misura cautelare nei suoi confronti è stata firmata dal Gip della Procura della Repubblica di Roma.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nelle prossime ore si riusciranno a conoscere sicuramente altri particolari su questa vicenda che riguarda il noto imprenditore del mondo dell’istruzione. Secondo quanto riferisce l’Ansa l’indagine è stata denominata “Tutoring”.