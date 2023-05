Arrestato dopo aver richiesto denaro ad una donna incinta per il parcheggio

La situazione della tentata estorsione avvenuta nei pressi del terminal bus di Pescara ha destato non poche preoccupazioni tra gli abitanti della zona e non solo. Un uomo di 60 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di estorcere del denaro a una giovane donna incinta che aveva appena posteggiato la sua automobile nel parcheggio vicino al terminal.

Secondo la ricostruzione degli eventi, il 60enne si sarebbe avvicinato con fare deciso alla ragazza chiedendole del denaro per permetterle di parcheggiare l’auto. Nonostante l’aggressività dell’uomo, la donna ha deciso di non assecondare la richiesta e di allontanarsi con un’amica che doveva partire. Non contento della situazione e frustrato dal rifiuto ricevuto, l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro la ragazza e subito dopo avrebbe anche provveduto a effettuare una telefonata segnalando il numero di targa dell’auto appena posteggiata.

A questo punto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Pescara, dopo aver rintracciato il parcheggiatore abusivo, hanno proceduto al suo arresto e alla sua trattenuta nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida.Sempre dalla ricostruzione degli eventi effettuata dagli agenti, sembra che lo stesso 60enne abbia effettuato delle minacce ad un’altra automobilista che, spaventata, ha chiamato la polizia.

Anche in questo caso, la ragazza ha rifiutato di cedere alle richieste dell’uomo che aveva avuto un atteggiamento intimidatorio nei suoi confronti.Ma non è la prima volta che un episodio del genere accade a Pescara. Lo scorso primo maggio un giovane era stato avvicinato da due uomini che gli avevano chiesto del denaro per un posto libero presidiato abusivamente. Al rifiuto del giovane, i parcheggiatori abusivi, avvicinandosi con fare intimidatorio, lo avevano minacciato e avevano anche colpito l’auto.

Solo grazie al pronto intervento degli agenti della polizia è stato possibile bloccare e trarre in arresto i due uomini che avevano più volte assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti di automobilisti nella zona del terminal bus di Pescara. Un episodio che fa riflettere sulla necessità di avere una maggiore presenza delle forze dell’ordine in zone così sensibili, in grado di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire questo genere di situazioni.