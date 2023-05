Oggi vogliamo raccontarvi una storia che ha sconvolto le strade di San Giuliano Milanese (Milano). Una giornata di libertà per un uomo appena uscito dal carcere di Bollate si è trasformata in un incubo per la comunità, lasciando dietro di sé un bilancio di morte e paura.

Vasco Dall’Osto, un italiano di 25 anni con numerosi precedenti alle spalle, ha scelto di impiegare le prime ore di libertà per lavorare, prima di tornare in cella per la notte. Quella che sembrava una normale giornata di lavoro ha preso una svolta, gettando San Giuliano Milanese nel caos.

In preda all’alcol, Vasco ha iniziato a discutere con i suoi colleghi, finendo per aggredire anche i titolari di un’officina vicina e rubare il cellulare di un cliente presente sul posto. Sembra che la situazione sia poi degenerata rapidamente. Nonostante non avesse la patente sospesa, Vasco è salito a bordo di un veicolo della cooperativa e ha cominciato a guidare senza meta per la città. Purtroppo, sulla sua strada ha incrociato il 78enne Renato Borsotti, un ciclista residente in paese, che è stato colpito in pieno e trascinato per una cinquantina di metri. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, il povero Renato ha perso la vita sul colpo.

Ma la corsa di Vasco non si è fermata lì. Ancora alla guida del veicolo “rubato”, ha cercato una via d’uscita lungo una stradina perimetrale della cava del Tecchione. Il suo percorso si è però interrotto quando il mezzo si è impantanato nel fango. In un gesto al limite dell’incomprensibile, Vasco si è spogliato e si è gettato in un laghetto vicino.

La situazione richiedeva un intervento immediato e professionale, e così è stato. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Fabio Allais, hanno dovuto affrontare quasi un’ora di trattative per convincere Vasco a uscire dall’acqua. Completamente fuori di sé, l’uomo è stato portato al pronto soccorso del San Paolo di Milano e successivamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale.