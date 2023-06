Appartamento in affitto sui social, ma a una condizione: "No cani, no bambini". È pioggia di polemiche

Un annuncio pubblicato ieri sulla pagina Facebook “Sei di Sacile se” ha scatenato un vero pandemonio. La signora Mara ha annunciato la sua intenzione di trovare una inquilina adatta per l’appartamento a Vigonovo di Fontafredda (Pordenone) che desidera affittare. Ciò che ha suscitato una miriade di commenti è il fatto che Mara abbia dichiarato senza mezzi termini le sue preferenze, come recitava il breve ma chiarissimo testo dell’annuncio: “Affitto appartamento a signora. No cani, no bambini“.

Mara ha fatto una selezione molto rigorosa, ma è importante precisare che non ha commesso alcuna infrazione. Iniziamo con la legge. Come spiega il blog “Cercoalloggio“, l’annuncio riservato alle donne single è un classico: sono molto richieste quando si tratta di affittare una casa. Apparentemente, le signore che vivono da sole hanno guadagnato la reputazione di essere ordinate e affidabili.

Naturalmente, c’è il rischio di cadere in un luogo comune, come ricorda uno dei commenti su Facebook: “Signora, le do una brutta notizia. Ci sono adulti che si comportano peggio dei bambini e sporcano più dei cani“. Allo stesso modo, il commento che “le donne tengono meglio la casa” fa arrabbiare molto Stefania: “È una cosa che nel 2023 non si può sentire“.

Tuttavia, secondo la legge italiana, è perfettamente lecito scegliere categorie specifiche per questo tipo di annunci. In altre parole, posso affittare la casa a chi preferisco e posso anche annunciarlo preventivamente, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella ricerca di lavoratori. In quel caso, esiste un divieto di discriminazione e non è possibile escludere a priori un sesso o l’altro, donne in gravidanza o genitori con figli.

L’appartamento rappresenta una fonte di reddito che le permette di raggiungere ciò di cui ha bisogno per vivere. Pertanto, basandosi anche su esperienze negative del passato, vorrebbe poter contare su quel reddito senza subire danni. “L’appartamento è completamente arredato. Un animale domestico o bambini troppo piccoli finirebbero per causare danni che non posso permettermi“, commenta Mara, che non si preoccupa affatto dei commenti sarcastici raccolti online. “Ho le spalle larghe“, aggiunge sorridendo. “Non mi preoccupo, certo“. Alla fine, su più di sessanta commenti indesiderati, Mara ha ricevuto anche un paio di donne interessate all’offerta.

A concludere la questione, c’è la signora Maria che dichiara: “Ognuno fa quello che vuole con le proprie cose, senza troppi commenti“.