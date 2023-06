Appalti truccati a Pescara: 4 persone arrestate tra dirigenti comunali, imprenditori e pusher

La recente inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara ha permesso di smascherare un sistema criminale di proporzioni significative. Grazie all’operato degli inquirenti sono stati arrestati quattro funzionari del comune, imprenditori e pusher coinvolti in una vicenda di appalti truccati, corruzione e tangenti. Inoltre, il presidente del Consiglio Regionale abruzzese Lorenzo Sospiri è stato oggetto di un avviso di garanzia per finanziamento illecito politico-elettorale.

Tra gli arrestati vi sono il dirigente del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Pescara, Fabrizio Trisi, l’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus, due pusher e altri individui coinvolti in una serie di reati tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, peculato, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’inchiesta ha rivelato che il cuore del sistema criminale è legato alle procedure di affidamento degli appalti per opere pubbliche e lavori, compresi quelli finanziati dai fondi del PNRR.In particolare, l’inchiesta ha evidenziato gravissimi comportamenti del dirigente a favore dell’imprenditore edile, tra cui l’interessamento alla gara di appalto per la realizzazione del collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e l’adeguamento dello svincolo della S.S. 714.

Trisi avrebbe favorito la costituzione di un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) costituita dalla suddetta società e da un’altra, e si sarebbe assicurato che fosse la prima classificata. In seguito, l’ATI venne esclusa dalla gara per ragioni esclusivamente formali attinenti alla documentazione amministrativa presentata.

Inoltre, Trisi avrebbe anche favorito, tramite selezione pubblica, le assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di impiegati finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di impiegati e indetta dalla società “Pescara Energia” S.r.l.Tra le ipotesi di reato vi è anche l’episodio di finanziamento illecito politico-elettorale, erogato da parte del legale rappresentante della suddetta società su richiesta del Dirigente del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Pescara, a Sospiri.

Una vicenda molto grave che ha coinvolto tre protagonisti.In conclusione, l’operato delle Fiamme Gialle di Pescara ha permesso di mettere fine a un sistema criminale che ha coinvolto funzionari pubblici, imprenditori e pusher, dimostrando che è possibile sconfiggere la corruzione e il crimine organizzato.