Appalti di fornitura all’ospedale dell’Aquila: indagati due medici e tre amministrativi

L’Aquila è nuovamente al centro di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’apertura di un’inchiesta sulla gestione degli appalti riguardanti la fornitura dell’ospedale San Salvatore. La Procura della Repubblica ha indagato due medici e tre amministrativi della Asl di Avezzano Sulmona L’Aquila per presunte irregolarità nella procedura di acquisti di due reparti.

Il direttore generale dell’ospedale, Ferdinando Romano, sarebbe stato il primo a notare alcune anomalie nelle gare d’appalto, e suscitando pertanto la sua denuncia alle autorità preposte. Questo avrebbe infatti scatenato un primo blitz dei militari dello scorso ottobre negli uffici aziendali, dove fu sequestrata una copiosa quantità di documentazione.

Quest’ultima sarebbe stata analizzata negli ultimi mesi e ciò ha consentito di aprire l’inchiesta a carico dei cinque nuovi indagati.In quest’ultima operazione, i Carabinieri della compagnia aquilana hanno proceduto anche ad alcune perquisizioni, sia rispetto alle abitazioni dei cinque sospettati che all’interno del nosocomio. Sono stati infatti sequestrati diversi dispositivi elettronici, tra cui anche i telefoni degli indagati, al fine di accertare ogni possibile prova utile alle indagini. A fronte di questo episodio, occorre sottolineare come siano sempre più frequenti, purtroppo, le notizie riguardanti irregolarità nella gestione degli appalti pubblici, il che rende ancora più importante la necessità di una vigilanza scrupolosa ai fini della corretta gestione della cosa pubblica.

Le attività investigative hanno portato alla luce una serie di irregolarità, tra cui la mancata pubblicazione di bandi di gara, l’affidamento diretto dei contratti a fornitori selezionati in modo non trasparente e la mancata esecuzione di controlli sui materiali forniti. Inoltre, secondo quanto emerso dall’inchiesta, due medici dell’ospedale dell’Aquila avrebbero collaborato con i funzionari dell’amministrazione per favorire taluni fornitori in cambio di compensi illegittimi.

Gli indagati si sono espressi sulla vicenda e hanno smentito le accuse mosse nei loro confronti, mentre il personale dell’ospedale dell’Aquila ha preso le distanze dalle condotte illecite e ha garantito la massima collaborazione con le autorità competenti per chiarire la situazione.