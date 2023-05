Aosta, Consigliere leghista contro gli animalisti: “Mi auguro che un orso morda qualche ambientalista”

Il consigliere regionale della Lega Valle d’Aosta, Dino Planaz, ha scatenato una tempesta di polemiche durante un discorso all’aula del consiglio regionale. Mentre presentava una mozione apparentemente non correlata agli orsi in Trentino, ha lanciato una serie di commenti infuocati che hanno suscitato scalpore e discussioni. Le sue parole hanno sollevato un polverone, e sono diventate argomento di dibattito sui social network, in particolare su Facebook.

La mozione proposta da Planaz riguardava l’avvio di un censimento sui lupi in Valle d’Aosta, ma sono state le sue dichiarazioni sull’aggressione dell’orsa Jj4 a un giovane escursionista nei boschi sopra Caldes, in Trentino, a far discutere. Il consigliere ha fatto una sorprendente dichiarazione: “Mi auguro che un orso morda qualche ambientalista“. Queste parole hanno suscitato sconcerto e indignazione tra coloro che hanno difendono gli animali .

Nonostante la mozione sia stata respinta dalla maggioranza, Planaz ha ribadito che la sua preoccupazione per la presenza dei lupi in Valle d’Aosta era presente già prima dei fatti dell’orsa in Trentino. Ha cercato di giustificare le sue parole, affermando che i fatti di Trentino ernoa una disgrazia, ma ha sottolineato che gli ambientalisti dovrebbero informarsi meglio sulla situazione nelle zone di montagna. Secondo il consigliere, molti di loro si esprimono a vanvera sui social network senza conoscere a fondo la realtà.

Non contento delle sue dichiarazioni contro gli ambientalisti, Planaz ha continuato la sua invettiva suggerendo che gli stessi ambientalisti ”dovrebbero parlare direttamente con l’orsa e convincerla a non mordere più nessuno”. Tuttavia, ha sottolineato che questo incontro dovrebbe avvenire all‘interno di una gabbia e ha ironicamente aggiunto che potrebbero anche pranzare insieme. Queste affermazioni provocatorie hanno ulteriormente amplificato la reazione negativa verso il consigliere.

La sua condotta ha suscitato una forte reazione da parte di Sergio Costa, vicepresidente della Camera e esponente del Movimento 5 Stelle (M5S). Costa ha definito la frase di Planaz come inaccettabile e indegna di un rappresentante delle istituzioni. Ha dichiarato che Planaz dovrebbe scusarsi o, in alternativa, tutto il Consiglio regionale dovrebbe richiedere le sue dimissioni. Inoltre, ha sottolineato che il consigliere dovrebbe studiare meglio e approfondire la Costituzione italiana, in particolare l’articolo 9, che tutela l’ambiente e gli animali.

Le parole di Planaz e la conseguente reazione di Costa hanno scatenato un acceso dibattito sulla gestione della fauna selvatica nelle regioni montane.